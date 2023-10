El Poder Judicial no es oposición ni adversario: Piña Hernández

La ministra ministra presidenta de la suprema corte de justicia de la nación y del Consejo de la judicatura Federal. Norma Lucía Piña Hernández dejó en que el poder judicial de la Federación no es oposición política ni tampoco adversario.

Durante un mensaje al inicio de la sesión de este lunes Piña Hernández reconoció a los trabajadores del poder judicial federal que ayer marcharon por las calles de la ciudad en defensa de la autonomía de este poder y de los fideicomisos que quiere desaparecer el ejecutivo federal.

"Al mismo tiempo con el mayor respeto republicano me dirijo a los otros poderes de la unión con la convicción plena de qué el poder judicial federal no es oposición política no es adversario el poder judicial defiende la Constitución imparte justicia la independencia judicial no es un privilegio de los jueces es un derecho humano de todas las personas", sentenció la titular de PJF.

Previo a la sesión del Pleno, la Ministra Presidenta, Norma Piña, envió un mensaje a las y los trabajadores del #PJF y a la ciudadanía, luego de las manifestaciones que se llevaron a cabo ayer. pic.twitter.com/kqvyjVb7Of — Suprema Corte (@SCJN) October 23, 2023

Piña Hernàndez recordó que en Querétaro, en el aniversario de la Constitución hizo este llamado y lo reafirma hoy: les invito a que trabajemos, hombro con hombro, por el bien de nuestro país, para dar ejemplo de que, en la unidad nacional, somos dignos herederos de nuestra historia. La Constitución es el pacto”, puntualizó.

Sobre el tema de los. Fideicomisos y la invitación a dialogar con el legislativo sobre esto, Piña Hernàndez recordó que en días pasados, solicitó de manera oficial que se concediera un espacio institucional con el objetivo de entablar un diálogo especializado en torno al verdadero impacto de la extinción de los fideicomisos para el Poder Judicial Federal y que mediante un oficio fue entregado en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, lamentó que en las últimas horas, se hayan recibido invitaciones diversas para que el Poder Judicial entable con el Senado de la República un diálogo democrático para deliberar sobre un tema de interés público, no solo para el Poder Judicial, sino para toda la sociedad mexicana, por lo que dejó en claro que acudirá siempre y cuando haya las condiciones para ello.

“En caso de que se cumplan las condiciones necesarias para que este dialogo sea: uno, verdaderamente institucional, en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, en términos de un marco legal aplicable, aceptaré dicha invitación y la extiendo a mis compañeras ministras y ministros, consejeras y consejeros, así como magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, puntualizó.