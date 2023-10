El "bloque conservador" detrás de la marcha del Poder Judicial: AMLO

El presidente López Obrador volvió a arremeter contra la manifestación que este domingo realizaron trabajadores del Poder Judicial.

Aseguró que la marcha no fue numerosa porque los trabajadores "me creyeron" y no asistieron. Afirmó que detrás de la protesta esta "el supremo bloque conservador" y arremetió en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González, que participó en la protesta.

No defienden causas del pueblo sino privilegios, reiteró el presidente en su conferencia mañanera. "Por ejemplo, marcha un ministro que gana 700 mil pesos. !Le debería de dar vergüenza", ¿que sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de la justicia y gana un sueldo que insulta a la mayoría de los mexicanos que no tienen ingresos solo para lo básico".

También se refirió al ministro en retiro, José Ramón Cossio Díaz.

"Otro ministro que ya está jubilado, que fue a la marcha y que es uno de los abogados del bloque conservador, José Ramón Cossío, ¿saben cuanto recibe él? 480 mil pesos mensuales recibe".

El mandatario dijo que "afortunadamente muchos no participaron en la manifestación. Nos creyeron los trabajadores de que a ellos no se les va a afectar en nada".

Acusó al "bloque conservador" de estar detrás de la manifestación del domingo.

"Fue una manifestación del bloque conservador, ya muy menguada, porque una vez hasta llenaron al Zócalo, nada más una vez pero ya no tienen mucha base social, mucho apoyo ciudadano porque la gente se da cuenta de que no se puede defender lo indefendible".

Insistió en que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión aprobar el presupuesto. "¿Entonces si el poder judicial le corrige la plana en que se convierte entonces el poder judicial?. En el Supremo Poder Conservador!".