Recorte a SCJN es un componente de venganza: Emilio Álvarez Icaza

"El recorte presupuestal y la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial no es otra cosa que un componente de venganza por las decisiones que ha tomado la Corte que al presidente no le han gustado y un ajuste de cuentas en el ánimo de continuar la escalada en contra de la ministra Norma Piña; no solo contra su persona, sino también contra más de 30 jueces que han sido exhibidos por sus decisiones", señaló Emilio Álvarez Icaza.

"La desaparición de fideicomisos es un despropósito que va a descarrilar una parte de la función judicial incluida la afectación a los trabajadores de intendencia del poder judicial", reconoció el señaló el senador del Grupo Plural en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Resaltó que el fondo de apoyo de vivienda del Poder Judicial "no significa que se les pague a los jueces la vivienda como pasa con los militares, sin un mecanismo de protección a los juzgadores" que por amenazas tiene que realizar un cambio de ubicación y traslado a un lugar seguro. Lo que dijo "no es un derroche".

Adelantó que el frente opositor a través de una plataforma convocará a la ciudadanía a salir a las calles y realizará jornadas en defensa. y reconoció que "es muy grave que se quiera arrodillar al Poder Judicial", tras la petición de Morena de que los jueces sean sometidos a elección.

¿Y los migrantes?

Durante su visita en Ciudad Juárez y a más de seis meses de ocurrida la tragedia que llevó a la muerte a 40 migrantes, el senador confirmó que fueron la primera autoridad federal que asistió al lugar en donde "nunca hubo un llamado a los bomberos y nadie activó el botón de alerta que había en el vestíbulo del sitio".

"Pareciera una continuidad de la decisión de no querer abrir la puerta" y recalcó que "no se han tomado las medidas del tamaño de la tragedia", por lo que exigió que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño "debería al menos haberse separado del cargo", y por lo contrario "está disponiendo de recursos públicos en su propio beneficio", en tanto las víctimas continúan saliendo de México sin la esperanza de una solución.