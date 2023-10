Funcionarios de EE.UU. satisfechos por acciones contra fentanilo: AMLO

Desde Cancún, Quintana Roo, el presidente López Obrador aseguró que fue muy positiva con excelentes resultados la reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos quienes dialogaron sobre la cooperación bilateral en materia de cooperación económica, migración y tráfico de drogas.

Dijo que se trató de un buen encuentro y que el Secretario de Estado nortemaricano Antony Blinken les dejó claro que no tienen duda alguna de las acciones que lleva a cabo el gobierno de México para frenar el tráfico de fentanilo.

"Para decirlo de manera breve , quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas, eso lo expresó el mismo Secretario Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanilo, y que las expresiones de algunos legisladores estadunidenses de que nuestro país no hace nada, son en realidad propaganda electoral por lo que deberían actuar con mayor responsabilidad".

Sobre migración, López Obrador rechazó ante los funcionarios norteamericanos la construcción de 36 kilómetros de muro fronterizo y consideró absolutamente falso que los migrantes lleven droga a la Unión Americana.

Incluso, aseguró que los propios funcionarios de Estados Unidos dijeron no estar de acuerdo en la construcción de más kilómetros de muro pero se trata de una orden presupuestal y no se pueden negar, pero confió en que no se construyan esos 36 kilómetros de muro.

"Fue una buena reunión con buenos resultados, en el caso del muro nosotros les planteamos que no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Y ellos aclararon que, construir 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el Presupuesto, yo creo que no se van a construir, no quieren hacerlo eso es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley pero no están de acuerdo".

López Obrador, dijo que hay políticos en Estados Unidos que saben muy bien que algunos legisladores agarran a México de piñata en esta etapa preelectoral y que México no merece ese trato injusto, además su gobierno no se quedará callado respecto a esas expresiones de corte electorero.

En otro tema, López Obrador dijo que una jueza de Estados Unidos ya falló en contra de Genaro García Luna y a favor de la demanda de México para que se devuelva todo el dinero que tiene el exfuncionario en la Unión Americana, señaló que ordenó regresar el dinero de algunas propiedades que tiene en Florida, se trata de tres departamentos que se compraron con dinero ilícito.

Resaltó que dio un plazo de 10 días para que se entreguen a nuestro país alrededor de 2 millones de dólares, equivalente aproximadamente a 44 millones de pesos de esas propiedades, algo es algo, pero la demanda de México es por más de 600 millones de dólares y sigue pendiente esa reclamación.