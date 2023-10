Nos oponemos a la construcción del muro: Alejandro Mayorkas

En la conferencia tras el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional del país vecino del norte, afirmó que están en contra de la construcción del muro fronterizo.

“Desde el día uno, la política de esta administración ha sido que no haya construcciones de muros, esa sigue siendo nuestra política y nunca la hemos quebrantado… no teníamos opción, teníamos instruido por ley, hemos solicitado al congreso que rescindiera esta instrucción, no lo han hecho, nosotros tenemos que seguir la ley… Nos oponemos a la construcción del muro”.