Evita AMLO hablar sobre impugnación de Ebrard ante Tribunal Electoral

El presidente López Obrador evito esta mañana hablar sobre la impugnación que Marcelo Ebrard interpuso en contra del proceso electoral de Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

"Nada, nada, nada" dijo luegoDe que se le preguntó su opinión; después explicó: "Son procedimientos legales y hay libertades, es lo único que puedo comentar".

Y agregó; "Y ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregue, como es del dominio público el bastón de mando aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota como dice ustedes".