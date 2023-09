Día mundial del Alzheimer: Primeros signos y hábitos para prevenirlo

Un día como hoy pero de 1994 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alzheimer´s Disease International (ADI) declaraban el día mundial del Alzheimer, una enfermedad que ha incrementado su nivel de incidencia y ha afectando a más de 300 mil personas en México.

Actualmente es considerada la principal causa de demencia en todo el mundo, es por ello que resulta indispensable identificar los primeros signos de esta enfermedad y conocer los hábitos que ayudan a prevenirla.

Getty images

¿Cuáles son los primeros signos del Alzheimer?

De acuerdo con la Secretaría de Salud la pérdida de memoria a corto plazo representa uno de los primeros síntomas de este padecimiento, se caracteriza por olvidar información, los cuales pueden ser nombres e incluso detalles de conversaciones recientes.

Asimismo, pueden presentar episodios de desorientación, es decir, perder la noción de en qué día y fecha se encuentran; lo mismo puede suceder con personas cercanas o conocidas.

Sin embargo, los signos más representativos del deterioro de las funciones mentales en una personas son:

● Dificultades para articular el lenguaje.

● Presencia de un juicio pobre (no sabe qué hacer en situaciones simples).

● Alteraciones de cálculo (sumar, restar).

● Pérdida de objetos personales como llaves, ropa, etc.

● Cambios abruptos de ánimo o de comportamiento.

● Cambios en la personalidad.

● Pérdida de la iniciativa (no come, no se viste, no se levanta).

Pese a que los síntomas pueden empeorar, habilidades como escuchar, dibujar, bailar, entre otras pueden conservarse más tiempo.

Getty images

¿Cómo puedo prevenir el Alzheimer?

Para la población en general se recomienda mantener hábitos como la actividad física continua cuya práctica permitirá regular la circulación en la cabeza y el cuerpo. Además, según datos de la SSA es importante controlar la glucosa y presión arterial; comer saludable, mantener un peso adecuado y de ser posible adoptar una mascota la cual brinde compañía.

Por otro lado, también se insta a moderar el consumo de alcohol, la actividad de fumar y la importancia del descanso.