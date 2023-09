Una mujer carga en su brazo derecho a un bebé, mientras con el izquierdo sostiene una mochila y a su otro hijo que pregunta ¿Y la protección vial mamá? Este es un cartel que puede verse en un edificio de la Ciudad de México, que nos recuerda el sector más indefenso cuando de siniestros viales se trata, los menores.

A unos minutos del reloj monumental de Pachuca, Hidalgo vive Iker, un pequeño al que le gusta jugar fútbol y que, a pesar de sus nueve años, ya definió que de grande será cirujano plástico, decisión que tomó tras una tragedia que marcó su vida y la de su familia.

“Soy la señora Carolina Ramírez, Iker es mi nieto… como mi esposo tiene cáncer por la pandemia, nos aconsejaron que nos trasladáramos a un lugar más alejado por cuestiones de contagio… fue la primer vacuna para los adultos, nos hablaron que viniéramos por la vacuna y llegamos exactamente el día de la vacuna y al otro día ya íbamos para allá… eran las ocho de la mañana, era sábado… íbamos bien, mi hija y el niño iban dormidos, yo llevaba al niño en las piernas atrás. El error más grande de mi vida y no me lo puedo perdonar es que al niño no le puse el cinturón”.

El conductor de una camioneta blanca, que no fue localizado, impactó fuertemente el auto donde viajaba la señora Carolina, su esposo, una de sus hijas e Iker el más afectado.

“Yo apretaba al niño, obviamente gritábamos, pero fue tan rápido que de inmediato empezamos a dar vueltas, yo sentí que perdí al niño, pues sentí cómo se me salió de los brazos… recuerdo estaba en el hospital creo que me pusieron al niño a un lado en una camilla, yo nada más sentía un calor y como que flotaba en el aire y escuchaba que el niño me consolaba a mí el niño me decía, muy valiente mi niño me decía, tranquila mamá”.

A pesar de que pasaron dos años, fue la primera vez que la señora Carolina habló del hecho que obligó que la mitad del rostro de Iker fuera reconstruido.

“No podía, no quería, no quería porque primero me siento culpable porque no le puse el cinturón al niño… tuve mucho miedo y lo tengo cuando lo recuerdo, anoche no dormí… no recuerdo dónde pasamos, dónde fue y no me gustaría recordar ni reconocer el lugar, está bien pero imagínese se ha expuesto a varias cirugías, el pánico después de volver a subirse a un auto, el niño no podía, tenía mucho miedo, el niño sufrió demasiado, todas las noches con pesadillas, manoteaba y gritaba un poco”.

En el documento “Los niños como usuarios vulnerables del tránsito” del Instituto Mexicano del Transporte, se reconoció que el cinturón de seguridad que tienen los autos no son aptos para menores sino para adultos. A pesar de todo, con buen ánimo, Iker calificó de fatal el incidente que lo llevó a ser atendido en distintos hospitales.

“Lo del accidente fue fatal ayer tampoco pude dormir, me acordaba mucho, me acordaba cómo estaba sangrando papá, mi mamá y yo, fue fatal eso… lo único que me acuerdo es que me levanté de la carretera, me caí y me desmayé luego igual me levanté y pasaron varios carros bien rápido yo sentí… todavía me siento mal, no puedo recordarlo porque me hace llorar, no, siento feo pero no, no puedo”.

Aunque dijo recibir una gran atención por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de comprensión por parte de maestras y compañeros de la escuela, hizo un llamado a quien se pone tras un volante.

“Y ya casi no salgo, me quiero quedar encerrado, ya no quiero salir… pues la psicóloga dice que… me ha puesto ejercicios para que olvide eso, pero no puedo olvidarlo… que no sean tontos y no manejen rápido, que manejen despacio, por supuesto a los traileros que no tomen, que manejen despacio que no sean tontos que no manejen rápido”.

Alma Cruz, consultora de Sistemas de Retención Infantil de la “Asociación Civil Reflexiona con Responsabilidad”, aseguró que aún se tiene una gran deuda con las y los pequeños.

“Falta por hacer miles de cosas, necesitamos infraestructura más segura, atención más rápida a las víctimas, necesitamos normas, necesitamos leyes, necesitamos un esfuerzo coordinado entre gobierno, la industria, insisto y la sociedad civil de tal manera que todos los niños y niñas se puedas trasladar de manera segura y que si llega a ocurrir un accidente tenga cualquiera de las víctimas, la atención necesaria y el seguimiento”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló en 2021 que en América Latina, cada media hora muere un menor, víctima de un siniestro vial.

“Los siniestros viales son una de las principales causas de muerte en los mexicanos en general y muy en lo particular en los niños y niñas menores de 14 años. Este grupo poblacional se traslada igual que todos los demás ya sea caminando, en bicicleta, en transporte público, en transporte particular y son en estos trayectos donde más se exponen a riesgos que pueden desencadenar en un accidente que tenga como consecuencia la muerte o una discapacidad permanente, los accidentes de tránsito son una pandemia en México, son una de las principales causas por las cuales las familias se rompen, las familias se quedan sin sus hijos o los hijos se quedan sin sus papás y definitivamente son un problema de salud pública que se debe enfrentar no sólo desde la sociedad civil, sino también desde la industria privada, desde gobierno desde todos los tomadores de decisiones”.

El Instituto del Transporte recalcó que estos siniestros son el resultado de una serie de errores que se combinan con conductas de alto riesgo que pueden ser predecibles. En noviembre de cada año, la Asamblea General de Naciones Unidas, recuerda a las víctimas señalando a los miembros, la necesidad de prestar apoyo financiero, técnico y político.