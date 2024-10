Marko Cortés pide que Felipe Calderon no se haga el indignado y se disculpe

El expresidente Felipe Calderón debería dar una explicación y pedir disculpas por haber nombrado a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Publica, expresó el senador y dirigente nacional del PAN, Marko Cortes.

“El expresidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas. México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente”.

En breve entrevista en la Cámara de Senadores, el panista agregó: “lo correcto, lo que debería hacer, es dar una puntual explicación y pedir disculpas a México”,

Por otra parte, el senador y ex secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, Francisco Ramírez Acuña, afirmó que no tuvo conocimiento de presuntos vínculos de García Luna con el crimen organizado.

“Yo nunca tuve ningún comentario del señor presidente hacia mi como secretario de Gobernación en relación a este tema”.

Explicó a los reporteros que estuvo poco tiempo en la secretaria (del 2006 al 2008) y que las funciones de seguridad ya no estaban en manos de Gobernación.

“Le recuerdo que estuve escasamente año y medio como secretario de Gobernación... en el segundo mes de ejercicio en donde funciones en materia de seguridad fueron pasadas a los propios Pinos y le fueron restadas a la secretaria de Gobernación”.

Reiteró que no tuvo comunicación con García Luna

“Ahí está el decreto correspondiente así que yo no tenía mayor comunicación directamente con el secretario de Seguridad Publica. No tenía yo conocimiento y tampoco nunca me lo expreso el señor presidente”.

Síguenos en Google News y encuentra más información