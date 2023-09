La mayor parte del Paquete Económico 2024 irá a pago de pensiones: CIEP

La mayor parte del Paquete Económico 2024 se destinará al pago de pensiones y no hay presupuesto que alcance para cubrir este gasto, advirtió la directora adjunta del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP) Judith Zenyazen Méndez.

“El que tiene mayor presupuesto es el gasto en pensiones tenemos 1 millón 991 mil millones de pesos para pensiones con un crecimiento casi 12% respecto a lo que se aprobó para 2023. El crecimiento en las pensiones contributivas que son estas pensiones IMSS, ISSSTE, CFE, Luz y Fuerza crece 7.3% la pensión del Bienestar crece 31% y aquí lo que queremos decir es que no hay un crecimiento que alcance para estos niveles de crecimiento que se tienen en las pensiones”, advirtió la especialista del CIEP

Por su parte y al presentar el estudio 'Implicaciones del Paquete Económico 2024' elaborado por este centro de investigación económica y presupuestaria, su directora ejecutiva Alejandra Macías Sánchez hizo un llamado al gobierno federal para hacer más transparente esta información toda vez que apenas este lunes se dio a conocer por la noche.

“En esta edición del paquete económico es la primera vez en al menos 10 años que yo llevo analizando el paquete que la Secretaría de Hacienda no publica la base de datos en formato de datos abiertos del PPER y esto digo la liberaron ayer a las 8:30 de la noche y esto nos parece importante resaltarlo porque es un retroceso hacia la transparencia sobre todo porque no lo hacen de forma y de manera oportuna pero si me gustaría exhortar al gobierno federal en general a que sea más transparente con toda la información que genera porque es pública es de todos y es para todos”, reprochó la directora del CIEP.

Por otra parte la directora del CIEP dijo que una de las preocupaciones en torno a este paquete presupuestal es que en el ramo energético se esté destinando mayores recursos a pagar la deuda de PEMEX mientras que la recaudación fiscal va a la baja.

“Preocupa que los ingresos vayan a la baja con un IVA que no se está recuperando, con una renta petrolera que se va a quedar en Pemex y con fondos estabilización que están muy por debajo de los niveles de como empezamos el sexenio y también nos preocupa que estamos gastando mucho en pagar o tratar de reducir la deuda de Pemex, sin pensar en que necesitamos hacer una transición justa una transición energética justa y que tenemos atender los problemas del cambio climático que todos estamos viviendo”, apuntó la directora ejecutiva del CIEP.

Se concluyó que el Paquete Económico 2024 presenta deudas que todavía prevalecen como en los rubros de salud y educación y que se tendrían que estar haciendo cambios estructurales y profundos y muy urgentemente para que se puedan atender estas deudas. Además el riesgo de insostenibilidad que en el presente paquete presupuestal es todavía más evidente por el endeudamiento que se está proponiendo aunque la justificación es que se mantiene el indicador de la deuda pero su costo va creciendo mucho a pesar de que se mantenga un nivel o indicador de deuda más o menos estable, cada vez se destinan más recursos en pagar deuda en vez de solventar las deudas sociales.