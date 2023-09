Líder nacional del PRI califica de un circo el proceso interno de Morena

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el proceso interno de la 4T para elegir a su candidata presidencial fue absolutamente desaseado, fue un circo, una farsa, ridícula y patética.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el político campechano sostuvo que las graves irregularidades que fueron denunciadas por los propios aspirantes, tendrán que sancionarse por parte de las autoridades electorales.

Moreno Cárdenas dijo que en Morena incurrieron en las viejas prácticas que antes reprochaban al PRI, y eso no solo es absolutamente patético.

“Yo lo que digo es que ha quedado evidenciado que es un proceso que no fue transparente, yo creo que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral tendrán que tomar decisiones en base a las denuncias que se han presentado entre los mismos aspirantes a este proceso, creo que no se puede estar ajeno. Yo creo que la autoridad tendrá que resolver en tiempo y en momento. Hicieron todo lo que criticaban, todo lo que decían desde el gobierno, que el acarreo, que las muestras, que esto, que el favoritismo y verdaderamente es no ridículo, sino patético”.

Incluso, el líder nacional del PRI, se pitorreo que el presidente López Obrador vaya a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, dijo le entregará el bastón, pero no el mando.

“Yo creo que van a hacer la entrega del bastón, pero el mando yo creo que no se los dará nunca el que viene. Yo lo que digo es, al final lo más importante es lo que está percibiendo las y los ciudadanos, este proceso de Morena verdaderamente fue la farsa más grande que hemos visto, más grande, pero aparte malos actores, y les va a salir muy mal esta decisión”.

“Alito” como le llaman sus cercanos, sostuvo que tras este proceso Morena quedó fracturado, pues tiene hoyos por todos lados, más que un queso gruyere y eso lo demuestra la postura de Marcelo Ebrard, pues más allá del berrinche bien podría salir de su partido.