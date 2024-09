Claudia Sheinbaum la científica que hace política… hoy es presidenta de México

Nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, es de descendencia judía ya que sus abuelos emigraron a nuestro país desde Lituania y Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial. Su padre Carlos Sheinbaum fue ingeniero químico y su mamá Anne Pardo es bioquímica. Ambos participaron en el movimiento estudiantil de 1968 por lo que Claudia Sheinbaum tuvo a la política como parte de su vida.

“Soy hija del 68, porque mis padres participaron en el movimiento estudiantil, yo tenía seis años cuando fue la masacre en Tlatelolco del dos de octubre, y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra, era maestra del Politécnico, entonces esa dualidad entre la política, en hacer política para transformar el mundo y particularmente nuestra realidad, nuestro país, nuestra ciudad y al mismo tiempo este sentido académico, científico, fue donde yo crecí”.

Fue estudiante de ballet desde los seis años de edad hasta llegar a la facultad. A los 15, se involucró con el movimiento de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos por motivos políticos y al ingresar a la licenciatura de Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, dejó el ballet para integrarse al equipo de remo universitario. Fue en la UNAM donde participó en el movimiento estudiantil que buscaba una educación superior gratuita.

“Quería elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas, se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes en ese entonces es que la educación no es una mercancía, la educación es un derecho… y después del 88 que fue la ruptura del PRI, la corriente democrática encabezada entonces por el ingeniero Cárdenas, Muñoz Ledo, Ifigenia, y que después se creó un movimiento muy grande y desde la Universidad participamos nosotros”.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Estudió la maestría y doctorado en energía. A los 26 años se convirtió en madre de Rodrigo y Mariana al casarse con Carlos Imaz. Era académica mientras realizaba su tesis de licenciatura, acudía a sus clases de maestría, posteriormente entró al Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Comisión Nacional de Ahorro para la Energía. Durante las manifestaciones de los éxodos por la democracia conoció al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Bueno yo lo conocía como dirigente social, cuando los éxodos de Tabasco, en la Ciudad íbamos a solidarizarnos, yo creo que ahí fue la primera vez que lo vi físicamente. La primera vez que lo vi más de cerca fue una vez en una reunión en mi casa donde fue él, como una semana después que se había anunciado que sería candidato de la Ciudad… después cuando ya gana la Jefatura de Gobierno me habla Pepe en un día y me dice quiero verte, dice López Obrador que si quieres ser secretaria de Medio Ambiente”.

Así dio el sí en el Samborns de San Ángel, comenzó en el 2000 una labor muy cercana al ahora mandatario, encabezando proyectos como la construcción de Metrobús, ciclovías y el Segundo piso de Periférico. A López Obrador lo acompañó en su búsqueda por la Presidencia de la República y por la defensa de votos en 2006 cuando se exigió el voto por voto, casilla por casilla.

Tomó una pausa de la política para regresar a la UNAM y en 2007 ser parte del Panel Gubernamental de Cambio Climático de la ONU liderado por Mario Molina, el cual ganó el Premio Nobel de la Paz. En 2011 junto a López Obrador y otros personajes buscó el cambio de Morena a partido, algo que se materializó un año después. En 2015 dio un paso más… la jefatura delegacional de Tlalpan, donde se le cuestionó la revisión de construcciones irregulares de inmuebles, tras el desplome en el Colegio Rébsamen, por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

“Al momento del análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructura, de concreto armado del tercero y cuarto piso, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción, se cierra el expediente jurídico con 21 mil pesos de multa, indignante”.

Ampliar

En 2018, López Obrador la invitó para buscar nuevamente la Presidencia sin embargo ella compitió por la Jefatura de Gobierno de la capital. Al ganar retomó un tema pendiente y ofreció disculpas a los familiares de víctimas del Rébsamen.

Ampliar

“Para ofrecer como representante del Gobierno de la Ciudad de México una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017″.

Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy, durante la inauguración del Memorial Colegio Rébsamen en la Alameda Sur. Ampliar

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Ampliar

Entre los momentos tensos en su Gobierno, el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021, uno más dicho por la misma Sheinbaum, la Pandemia de Covid-19.

Ampliar

“Pedimos que junto con el Gobierno Federal que el oxígeno que se designaba a la industria se destinara para la atención a los enfermos, fue un momento muy complejo, cerca de Navidad o en Navidad me llama el director del C5 y me dice, tenemos una cola muy larga de ambulancias y no sé qué hacer, necesito que me ayudes, en ese momento me fui al C5, llamé al IMSS, al director del IMSS le dije mándame gente, llamé al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de la Marina, al ISSSTE, todas las ambulancias privadas que hubiera, de plano me puse a llamar a todas las personas que llevaban más tiempo esperando ambulancias”.

Ampliar

El 16 de junio de 2023 se separó del cargo para competir en el proceso interno de Morena para la Coordinación de Defensa de la Transformación. El 6 de septiembre se dio el resultado a su favor.

Es Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena:

“El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable, que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación”.

Tras 90 días de campaña oficial, tres debates y una jornada electoral el dos de junio, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer ganadora de una elección presidencial en México.

“El que llegue una mujer a la Presidencia de México es un símbolo, es un símbolo de qué tanto ha cambiado México, uno de los países del mundo que se consideraba de los más machistas, de historia de violencia contra las mujeres, de historia donde imagínate el dicho que decía calladita te vez más bonita, México va a ser el primer país de América del Norte que va a tener una presidenta”.

Tras hacer los nombramientos de la mayor parte de su gabinete legal y ampliado además de colaboradores cercanos, en el proceso de transición, este martes entra a Palacio Nacional donde dará continuidad a las mañaneras y donde en los próximos meses se mudará junto a su esposo Jesús María Tarriba.

“Agradecer, agradecer a millones de mexicanas y mexicanos que decidieron votar por nosotros, agradezco también porque por primera vez, en 200 años de la República me convertiré en la primera presidenta de México, no llego sola, llegamos todas”.

Claudia Sheinbaum ha enfatizado en distintos momentos que este, el que llamó el segundo piso de la transformación seguirá cercano a la gente y a quienes la cuestionan, señalan y simplemente afirmó, el que nada debe, nada teme.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información