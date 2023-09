Avión de la Fuerza Área Mexicana evitará espacio de Perú: López Obrador

Con el fin de evitarse majaderías por parte del gobierno de Perú, a cargo de Dina Boluarte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante su gira a Suramérica, que comenzará este viernes, se evitará que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viajará pase por el espacio aéreo de dicho país.

Así lo explicó en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, en donde agregó que, se trata de cuidar la investidura presidencial y así evitarse líos con Perú, luego de que el mandatario desconoció la sucesión legítima de Dina Boluarte como su homóloga.

Y es que el gobierno de Boluarte declaró al mandatario mexicano persona non grata en mayo pasado, por lo que López Obrador reconoció que no hay buenas relaciones y para evitar que hagan una grosería rodearán para viajar de Colombia a Chile...

"Como no queremos que nos hagan una majadería porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile", dijo...

Agregó que con esta decisión sobre su plan de vuelo, su viaje se ampliará por cerca de una hora, sin embargo, justificó que es mejor tomar esta medida para no meterse en líos y evitar escándalos...

Durante la gira de cuatro días a Suramérica el mandatario participará en diversos encuentros con los presidentes, funcionarios y la comunidad de Colombia y Chile, donde se abordarán temas como el narcotráfico, en el caso del primer país, y la conmemoración del aniversario luctuoso de Salvador Allende en Chile.

Dijo que tras permanecer en Colombia un par de días, el domingo arribará a Santiago de Chile, donde será recibido por el presidente Gabriel Boric, y después tendrá un encuentro con chilenos que vivieron en México durante el exilio obligado por la dictadura de Augusto Pinochet.