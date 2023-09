Aerolínea ofrecerá zona “libre de niños” para brindar experiencia tranquila

Al viajar hay opiniones divididas como en muchos ámbitos, y el asunto del acceso a niños (as) siempre ha sido controversial. Si eres un empresario no desearías perder la concentración por un llanto, menores corriendo o similar, incluso si eres un persona a quien no le gustan podría volverse complicado.

Actualmente sea en restaurantes, fiestas o espacios públicos, se ha vuelto tendencia el buscar que no se admitan pequeños; las aerolíneas se unen a esta tendencia y están tomando medidas para satisfacer esta demanda en sus vuelos.

Corendon Airlines

Esta aerolínea turca anunció la creación de un área exclusiva para adultos en sus vuelos de Ámsterdam a la isla de Curazao. Decisión que ha causado diversas reacciones, ofreciendo una nueva experiencia de vuelo, ya que si van niños la inquietud y ruido que generan porque suelen ser inquietos, muchas personas lo relacionan con afectar la experiencia de vuelo para los padres y los pasajeros.

Es por ello que Corendon Airlines implementó esta "solución", anunciando que para el 3 de noviembre habrá un área ubicada en la parte frontal del avión, la cual contará con nueve asientos XL para mayor comodidad y 93 asientos estándar.

Pero eso no es todo, pues la zona será tan exclusiva que brindará discreción y confort para los pasajeros, quienes serán separados de otras áreas mediante muros y cortinas.

Costo adicional por una mejor experiencia

Todo tiene costo, los pasajeros que decidan viajar "libres de niños" pagarán de 45 a 100 euros para tener un asiento XL, adicional al precio del vuelo. La aerolínea anuncia que esta medida está destinada a satisfacer las necesidades de aquellos viajeros que buscan un ambiente de viaje tranquilo y propicio para trabajar.

Opiniones encontradas

Al dar la noticia de su nuevo servicio, muchas personas se molestaron tomando a mal este servicio, mientras que muchas otras están de acuerdo, expresando que no se les negará el servicio a los menores, simplemente será "un área exclusiva".

Nos interesa tu opinión, dinos qué opinas al respecto de esta acción.