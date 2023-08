Regresan a clases 24 millones de alumnos de educación básica ciclo 2023-24

Este lunes cerca de 24 millones de alumnos de educación básica así como poco más de un millón de maestros regresaron a clases, el inicio de ciclo escolar 2023-2024 trae consigo mucha polémica, sobre todo por los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales no fueron distribuidos en varios estados debido a la inconformidad de padres de familia y asociaciones educativas por su contenido.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la titular de la SEP mencionó que ya se repartieron más de 95 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG) en las escuelas en 26 estados del país, entre ellos Tlaxcala; dijo que en Chihuahua y Coahuila no se repartieron porque tienen un amparo Comentó que en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán tampoco se repartieron pues tienen reservas al respecto y en el Estado de México hay una suspensión provisional.

"En relación con los nuevos libros de texto gratuitos se han repartido 95 casi 95.6 millones de libros en las escuelas y hay 26 estados que los están repartiendo de la manera como ya lo observamos en Baja California en Quintana Roo en Tamaulipas Durango Guerrero Michoacán, Tlaxcala, en Puebla.

Quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el Estado de Coahuila por que tanto la gobernadora Campos como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar ha determinado que los libros no se repartan, por eso las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen, es una decisión que tomó el ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia. Tenemos otros estados en donde aún no se han repartido como es Aguascalientes, Guanajuato Querétaro y Yucatán esperamos que esto avance, sin embargo la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuitos tendrá que recaer en madres padres de familia maestras y maestros por parte de la Secretaría de educación pública con excepción de Chihuahua y Cuahuila nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para cumplir con la responsabilidad que nos corresponde que es entregar materiales para garantizar la educació", enfatizó la funcionaria federal.

Al respecto muchos padres de familia consideraron que ellos serán quienes tengan la última palabra.

"No pues ni idea la verdad no tengo ni idea ahorita no he visto bien realmente qué es lo que van a dar... no sabría decirle porque apenas los vamos a ver... pues necesitaría checarlos para que yo diera mi propia opinión... pues por lo que tengo entendido no se echaron para atrás porque no eran muy aptos para los chicos para la escuela...¿y si se los dan que piensa hacer?... pues checarlos leerlos junto con ellos para ver que todo lo que traen el contenido todos los libros...sí ahorita se ha levantado un poquito de polémica porque es una nueva experiencia tanto como para ellos como para uno de adulto ¿no? todos los ciclos que se han pasado vamos a revisarlo y a ver qué qué tanto trae ya sea de mejoramiento supone que para eso son ¿no?", opinaron los padres de familia.

Como todos los años, las prisas, las dobles filas de autos fuera de las escuelas por parte de los padres de familia, volvieron a brillar este día en que como buenos mexicanos dejamos que nos den el cinco para la hora para hacer todo lo que en vacaciones no tuvimos la precaución de prever.

La directora de la Escuela Secundaria Técnica número 78 Enrique Arteaga Luna en la alcaldía Azcapotzalco les recordó esto a los padres de familia.

"Por ahí podrán decir los maestros, les recuerdo que a nosotros se nos descuenta, con ellos se tiene que hacer un hábito, de verdad un hábito, yo les digo una persona puntual de verdad puntual que hable con la verdad, que sea honesta en todos lados cabe, porque de verdad a mi me gusta que hablen con honestidad. No me digan como ahorita un niña; no se se me seco la palyera, por favor, son dos meses de vacaciones o el mes y cacho y me digan no se me secó" , reprobó la docente.