Arremete AMLO contra Maru Campos y ministro Luis María Aguilar, por libros

El presidente López Obrador aseguró que acatará la decisión del Poder Judicial de suspender la distribución de los Libros de Texto Gratuitos en el estado de Chihuahua, luego que la gobernadora de esa entidad, Maru Campos, solicitó un amparo para rechazar estos libros y el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar lo concedió, aunque falta la determinación final, pero por lo pronto, su gobierno acatará lo que diga la Corte.

No obstante, el tabasqueño se lanzó contra la propia mandataria panista a quien calificó de ser una gobernadora reaccionaria, irresponsable y politiquera por esa actitud conservadora que sin conocer bien a bien esos libros ya los descalificó.

Además, llamó deshonesto al ministro Aguilar quien de manera irresponsable ordenó dejar sin libros a los niños de Chihuahua, "ese ministro es opositor al gobierno de la transformaciòn", aseveró.

"Acaba de darse a conocer que un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de textos en Chihuahua. Estamos ante un caso de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños , a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión , vamos a detener la distribución".

Por ello, reiteró la necesidad de que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el pueblo para que dejen ya de favorecer a las minorías de potentados o a los conservadores que se oponen a la transformación del país.

Por ello, pidió a los padres y madres de familia de Chihuahua expresar si están de acuerdo o no con que sus hijos reciban sus libros de texto gratuitos y que ellos decidan, pero hay que esperar la resolución final del Poder Judicial, insistió.

"Nosotros vamos a cumplir con ese mandato, aún cuando es violatorio de la Constitución. Se va a continuar con el proceso legal porque no queremos que por culpa de estos irresponsables, deshonestos, politiqueros , conservadores y reaccionarios se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto. Me gustaría mucho que los papás en Chihuahua opinaran y que después de esto, pues que ellos decidan".

El presidente López Obrador cuestionó ¿qué entenderán los conservadores por comunismo? Y hasta leyó una definición de comunismo: Dar a cada quien según sus necesidades.