AMLO creará el Banco de Reserva de Medicamentos

El presidente López Obrador anunció que propondrá la creación de un almacén en el que hayan "todas las medicinas del mundo", Aseguró que será "un banco de reserva de medicinas para que nunca falten en el país".

"Ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud, que tengan una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, todas, todas, todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables para que cuando falten en un hospital ahí, como un banco de reserva de medicamentos".

Lo vamos a hacer, enfatizó y reveló que en esta idea estuvo pensando ayer martes.

"Es un Banco de reserva de medicinas para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando y lo voy a plantear a los del sector salud. En un avión o por tierra si hay necesidad de estos medicamentos se mueve y siempre se tiene en inventario todos, todo, todo. Hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo".

El mandatario, que ha prometido que antes de que deje el cargo en México habrá un sistema de salud igual que el de Dinamarca, dijo que no ha dejado de trabajar en el sistema de salud para que "toda la gente tenga el derecho de ser atendida en un centro de salud, en un hospital, que pueda ser intervenido quirúrgicamente, que tenga todas las medicinas, todas, de manera que la salud sea un derecho, no un privilegio, que no se requiera tener dinero para ir a una clínica para atenderse en el caso de una enfermedad".

Vamos hacia allá, subrayó.