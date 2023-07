Omisiones, vicios y contradicciones, señala GIEI sobre caso Ayotzinapa

Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentaron este martes el sexto y último informe sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Señalaron que hubo contradicciones en los documentos de la Sedena sobre la localización del cuerpo del normalista Julio César Mondragon, quien fue torturado y asesinato y cuyos restos se localizaron en Mexcaltepec, en el municipio de Taxco de Alarcón en Guerrero.

Aseguraron que el día de los hechos hubo comunicación permanente entre el C4 y la Sedena, hay un registro de tres mil 800 llamadas.

Informaron sobre el papel del Cisen en este caso y es que hizo un seguimiento completo de las actividades de los estudiantes y muestra cómo se conocía de lo que hacían, e incluso la Marina hizo un operativo de inteligencia un día después de las detenciones y no hasta el 29 de septiembre.

Los jóvenes afirman, fueron divididos en grupos y no fueron directamente llevados al basurero de Cocula, asimismo señalan colusión entre el 27 y 41 batallones de infantería con el crimen organizado.

Los expertos, quienes terminan su labor el próximo 27 de julio y afirman “hemos dejado los elementos para que el trabajo pueda seguirse haciendo el caso no se cierra hasta que haya una resolución, hasta conocer el paradero de los jóvenes"; no obstante aseguran "nos sentimos con frustración", sin embargo reconocen que de no haber dado continuidad a su labor no se habrían activado las órdenes de detención que siguen vigentes para varios elementos del Ejército.