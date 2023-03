Hay pruebas para reactivar órdenes de aprehensión en caso Ayotizapa: GIEI

Alerta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que lleva el caso Ayotzinapa que el Ejército continúa obstaculizado; niega la existencia de documentos y no acata órdenes presidenciales, sin embargo, afirman que hay pruebas para reactivar órdenes de aprehensión, algunas de ellas contra militares.



Señalaron el papel fundamental del Cisen en este caso y el ocultamiento de información, lo que calificaron como "agujeros negros donde se oculta información".

"El Impacto de miedo sigue generando silencios para tener testigos, hay mucho miedo todavía” para obtener nuevas declaraciones, lo que genera impotencia, afirmó Carlos Martín Beristain.

En conferencia de prensa, detalló que “hay información que no se ha dado y que sí está en archivos, información que se ha negado que existía”, lo que dijo “es grave”, por lo que señaló que “si hay respuestas que no respondan a la realidad no va a haber una solución al caso”.

“Sabemos que existe información sobre vigilancia de las comunicaciones y la respuesta de Sedena es que no hace ese tipo de intervenciones”.

“Tenemos interés en dar una respuesta a los padres de los jóvenes, sabemos que había no uno sino tres jóvenes en la escuela que daba información a la Sedena", sin embargo, “no se sabe qué dijeron, ni se sabe con quién hablaron ni qué dijeron” .

“Con alguien hablaron, pero la Sedena ha dicho que no se tenía contacto con él desde dos días antes de los hechos”.

Asimismo, celebraron que el exprocurador Jesus Murillo Karam esté detenido pero el gobierno federal se debe hacer todo lo posible por la extradición de Tomas Zerón, quien se encuentra exiliado en Israel.

Con resultados parciales derivados del ocultamiento, Carlos Martín Beristain y Ángela María Buitrago informaron que a pesar de que hay un mandato para concluir su labor este viernes, se dio un nuevo acuerdo para prolongar el tiempo de trabajo hasta junio de 2023.