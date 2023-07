Alicia Bárcena no tiene quejas del gobierno de Estados Unidos: AMLO

Al calificarla como una de las mejores diplomáticas de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió el nombramiento de Alicia Bárcena, como nueva secretaria de Relaciones Exteriores enfatizando que ya comenzó su labor en temas como migración, combate al tráfico de drogas y armas.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el Primer Mandatario negó queja alguna por parte del gobierno de Estados Unidos y exhibió unos twitts de la comunicadora Dolia Estévez donde se mencionó inconformidad por parte de republicanos donde incluso indicó algunos la señalaron de comunista.

#AliciaBárcena más conocida en el ámbito multilateral que bilateral. Escasa experiencia en la relación con EEUU. Retiró su candidatura a la presidencia del @the_IDB luego de que republicanos la llamaran “comunista” por historial de elogios a las dictaduras de Cuba y Venezuela. — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) June 13, 2023

“Una mujer honesta, con convicciones, le tengo toda la confianza por eso la invité a participar y no hay ninguna queja formal del gobierno de Estados Unidos, ninguna además que eso es lo que a veces se olvida, México es un país independiente, soberano, ni modo que para nombrar al Secretario de Relaciones Exteriores en este caso a Alicia Bárcena, tengamos que pedirle permiso o ver si les va a gustar o no en Rusia, o China o en Estados Unidos, no, son decisiones nuestras”.

Y aseguró que en Estados Unidos está por iniciarse el proceso electoral, por lo que la nueva canciller deberá estar pendiente de que no se utilice a México.

“Trabajando en temas de migración, drogas, tráfico de armas, por la temporada electoral que ya está por llegar, ya está iniciando en Estados Unidos pues tenemos que estar muy pendientes de dos temas en donde siempre quieran involucrar a México, drogas y migración”.

Por cierto que el Primer Mandatario fue cuestionado sobre la atención al tema de las drogas después que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a señalado a nuestro país entre los principales en consumo y tráfico de estupefacientes, sin embargo respondió con criticas al organismo.

“Pero es que la ONU está muy anquilosada no está haciendo su trabajo, no está haciendo nada para combatir el principal problema del mundo que es la desigualdad, no hacen nada pero también no hacen nada para evitar las guerras. Es un bello edificio en Nueva York”.

Aseguró que ni los expertos de la ONU cumplen con sus principios como garantizar la libertad de palabra, de creencia, vivir sin miedos ni temores, o de vivir libres de miseria.