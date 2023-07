"¡Atrévanse!", reta Creel a Morena

Este miércoles Santiago Creel retó a Morena y a sus aliados a que reúnan las dos terceras partes de los votos que se necesitan para destituirlo como presidente de la Cámara de Diputados.

"¡Atrévanse!", "¡Consíganlos!", dijo en entrevista.

Creel Miranda reviró a Citlalli Hernández, secretaria general de Morena y senadora de la República en el sentido de que la 4T lo puede quitar del cargo para evitar que lo use con fines electorales.

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, lamentó que la secretaria general de Morena tenga un desconocimiento del orden parlamentario, de las leyes y del reglamentos que rigen a la Cámara de Diputados.

Recordó que su elección como presidente de la Mesa Directiva emanó de la votación de las dos terceras partes que lo favoreció y de la propia ley y del reglamento que rigen a la Cámara Baja, que establecen que la segunda fuerza política le corresponde el segundo año la Cámara de Diputados, "no es un acuerdo, no es una concesión de una pluralidad, es lo que dice la ley para que lo sepa esta senadora".

"Reto a Morena, a todos sus aliados y coaligados para que junten las dos terceras partes, convoquen a un extraordinario, citen al pleno y discutamos de mi remoción. Atrévanse, consíganlos. No tienen los votos, porque no tienen el apoyo del pueblo, de la gente.Y saben qué es lo que está de por medio y se sepa con toda claridad, que he sido un presidente de la Cámara de Diputados que ha ejercido mis funciones a cabalidad. He podido frenar con mis facultades constitucionales, temas como la destrucción del INE", dijo.