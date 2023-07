Comenzó la cuenta regresiva de AMLO: Santiago Creel

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, advirtió que ha comenzado la cuenta regresiva de López Obrador para dejar el poder.

En un video mensaje donde se muestra más tranquilo, sin la pasión y sus dotes histriónicas de sus discursos de registro como aspirante a ser el Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, el legislador panista, aseguró ha comenzado el fin de un gobierno integrado por payasos que se dedicaron a destruir a las instituciones

“Andrés hoy te vengo a decir ¡adiós!, me despido de ti y de los tuyos, porque ya se van. Tú y tus payasos que se dedican a destruir a México con la sonrisa en la cara, burlándose de todos nosotros. Sí, Andrés te has reído de las masacres, del crimen, del dolor ajeno y de cada una de las instituciones que has destruido. Tus caprichos, insultos y ocurrencias payasadas, por cada una de estas perversidades somos millones y millones los que vamos a enderezar los que hoy está torcido”.

Santiago Creel insistió que López Obrador ya se va, que ya comenzó la cuenta regresiva para irse para siempre.

Pero la respuesta no se hizo esperar, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavéz Ruiz, escribió un mensaje en redes sociales en el que le exige renunciar a su cargo como presidente del Congreso de la Unión y que pida licencia como legislador.

“La cuenta regresiva es para tí Santiago Creel; si eres el Demócrata que presumes, renuncia a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y presenta licencia como diputado federal. Así no mal utilizas esa investidura con fines personales. ¡Tienes la palabra! #CreelRenunciaComoDiputado”.