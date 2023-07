Condena AMLO reforma migratoria en Florida, "ni un voto a Ron DeSantis"

El presidente López Obrador condenó la política anti inmigrante del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que instrumentó desde el pasado fin de semana y pidió no otorgar ni un voto a ese aspirante presidencial republicano.

El tabasqueño se pronunció en contra de la reforma migratoria que se aplica en dicha entidad norteamericana a propuesta del gobernador Ron DeSantis , quien con propósitos politiqueros y electoreros ataca irresponsablemente a los migrantes.

Recordó que si Estados Unidos es una gran nación es gracias a las aportaciones de los migrantes.

"Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, gobernador de Florida, que está en contra, ni un voto a DeSantis. El que no quiere a su patria no quiere a su madre, ni un voto a quienes desprecian a los migrantes, no nos podemos quedar callados si Estados Unidos es una gran nación ha sido por lo migrantes y él está por el muro y el maltrato a los migrantes".

Y a propósito del tema de migración, el Presidente de México pidió que pusieran la canción "América" de Los Tigres del Note y Calle 13 que habla precisamente de la migración.

Finalmente, López Obrador celebró la liberación de 16 servidores públicos de Chiapas que habían sido secuestrados, dijo que le dio mucho gusto esa noticia que le comunicó la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

"Y nos dio muchísimo gusto que devolvieran con vida a estos 16 servidores públicos. Estaba yo en Atenco, Estado de México, porque fuimos a devolverles las tierras a los de Atenco y a devolverles el Lago de Texcoco. Estábamos el viernes cuando Rosa Icela me informó que el gobernador le había hablado y me opuse muy contento".

Expresó también su agradecimiento al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ahí presente, por su apoyo para apoyar en las tareas que derivaron en la liberación de los empleados de su gobierno.