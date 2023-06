Descalificaciones al INE volverán cuando incomode al gobierno: Córdova

No se puede hablar de una democracia cuando hablamos de un "nosotros los buenos, nosotros los malos", porque la polarización existe y se ha generalizado en nuestro país debido a que todos, salvo honrosas excepciones, hemos caído en este juego, aseguró la ex consejera del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) María Marván.

Al participar en el foro "Cumbre Abriendo Mentes" como parte del 25 aniversario del Centro Empresaral Ciudad de Méxio (Coparmex-CDMX) la también analista política dijo que lo preocupante es el discurso que hay en los dos polos políticos más importantes de ver la próxima elección como la anulación del otro, pues la democracia es inclusión y reconocimiento de la diferencia, enfatizó.

"Si no abonamos a de qué manera vamos a poder convivir, las diferentes perspectivas del país y de manera muy particular convivir en el Congreso de la Unión y en los congresos locales las diferentes expresiones políticas que estarán obligadas a ponerse de acuerdo para dirigir los destinos de este país. Tienen que hacerse responsables de cambiar ese discurso y nosotros como sociedad, los medios de comunicación, no comprarles ese discurso de cuando yo pierdo hay injusticia o inequidad, pero cuando yo gano todo está todo dar", sentenció la ex consejera del IFE.

Al tomar la palabra en este foro y también como invitado especial, el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, señaló en ese sentido que la tregua ente el INE y el Ejecutivo Federal que hoy prevalece va a durar hasta que este instituto tome alguna decisión que incomode al gobierno.

"Vamos con fortaleza aunque los ataques al INE mucho me temo que hoy están en una pausa y tarde o temprano cuando se tome la primera decisión le incomode a los intereses que inevitablemente gravitan en la política pues volverán las descalificaciones al INE o al Tribunal en su caso. La narrativa que estuvo detrás del Plan A y de Plan B era que se necesitaba una reforma electoral para evitar que continuara habiendo fraudes electorales es decir, que siempre ha estado presente ahí la narrativa del fraude por cierto es parte del libreto autocrático que conocemos en tiempos recientes, lo hizo Trump, lo hizo Bolsonaro y no hay razones para que no ocurra tarde o temprano acá ", apunto Córdova Vianello.

Por su parte el presidente del Centro Empresarial Ciudad de México (COPARMEX-CDmx) Armando Zúñiga Salinas, dejó en claro que este organismo dialogará con todos los actores políticos y sociales para la elaboración de una agenda que beneficie tanto a empresarios como a los habitantes de la capital del país.

"Qué no haya duda que la Coparmex Ciudad de México dialogará con todas y todos los actores políticos económicos y sociales para hacer una agenda en beneficio de los empresarios y los habitantes de nuestra ciudad capital", destacó Zúñiga Salinas.