La reforma electoral incluye "una renovación tajante": AMLO

El presidente López Obrador reiteró en que en breve presentará al Congreso una iniciativa de reforma en materia electoral, que sea tajante y contemple el cambio de todos los integrantes tanto del INE como del TEPJF, pues ambos organismos “están muy mal”.

Le preguntaron sobre la decisión del tribunal de eliminar tres candidaturas a Morena y otorgarlas al PAN, López Obrador respondió que se requiere un cambio completo, pues tantos los magistrados como los consejeros no son demócratas, no actúan con rectitud.

Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal, pero es que no han estado a la altura de las circunstancias y tienen que irse pues no defienden los intereses del pueblo sino los de la partidocracia que los colocó en sus cargos.

“Vamos a presentar una iniciativa de reforma, están muy mal tanto el INE como el TEPJF, sí, queremos el cambio de todos, sí, un cambio completo, renovación tajante. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud. Entonces, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal es que no están a la altura de las circunstancias”.

López Obrador recordó que él fue víctima de las injusticias de esos órganos electorales, por ello, no puede aceptar que sigan actuando sin respeto a la ley ni a la democracia.

“Si luchamos durante años para hacer valer la democracia, ¿Cómo una vez que llegamos y dejamos lo mismo y aceptamos que el Tribunal esté al servicio de la partidocracia, de los que los pusieron, de los que nombraron a sus integrantes?. Y más con todo ese comportamiento, faccioso y manejando la ley a su antojo”.

Es más, el presidente López Obrador aseguró en los magistrados del tribunal electoral no son propiamente integrantes del Poder Judicial, pues es un órgano no autónomo de la Corte y del Consejo de la Judicatura, solo en lo formal pertenece al Poder Judicial, es un “Frankestein” que crearon los partidos hegemónicos para defender sus intereses partidistas.