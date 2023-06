AMLO anunciará por adelantado candidato de la oposición a la Presidencia

Sin dar una fecha exacta, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él se adelantará y dirá el nombre de quien será el próximo candidato de la oposición a la Presidencia de la República afirmando que ello "ya está resuelto".

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que a pesar que se diga que habrá una elección abierta, ya existe consigna.

"No pues es que eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, y yo les voy a decir antes... espérense, tienen que mostrar más el cobre... tienen que decantarse, ya algunos ya se dieron cuenta de que ya hay consigna y se están retirando... se dieron cuenta, pues del truco, pero va a ser muy interesante... Nada más espérense, vamos a esperar un tiempo más a que se manifiesten".

Y después que la oposición anunció que el 3 de septiembre se elegirá al responsable de construir el "Frente Amplio por México, con estudios de opinión pública, formato similar a Morena, López Obrador, descartó que el Instituto Nacional Electoral, decida rechazar ambos métodos.

"No creo yo que el INE ni el Tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de movimientos, del movimiento de transformación y del movimiento conservador, no veo yo que eso sea contrario a la democracia, pienso que la vida pública tiene que ser más publica y hay que dejar de simular y que no haya tapados, que no haya dedazo, que no haya cargadas, que no haya imposiciones, eso es lo que tiene que cuidarse".

Con un son los mismos de siempre, insistió que el representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González hijo, teniendo detrás personajes como el ex presidente Carlos Salinas y otros, mientras operan Vicente Fox, el diputado Gabriel Quadri, la senadora Xóchitl Gálvez y Lili Téllez, entre otros que aseguró, sólo son parte de una faramalla.

"¿Quienes escogen? Pues los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos con la representación de Claudio X. González, ese es el gran elector, Claudio aunque nada más señala, es el del dedazo pero atrás le están diciendo quién".

El Jefe del Ejecutivo Federal insistió que los partidos políticos tienen la facultad de crear campañas de difusión por lo que con las formas de selección de representantes y operadores no se cae en irregularidades o violación de tiempos de campaña.