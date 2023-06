Proceso opositor está controlado por partidos: Sergio Aguayo

"A mí no me interesa negociar con partidos de oposición el candidato, ellos son los que ponen las reglas", afirma el académico, Sergio Aguayo quien decidió renunciar al Comité Electoral Ciudadano en el proceso de elección de candidato de oposición, rumbo al 2024.

Dijo que luego de la invitación del Frente Nacional Ciudadano quien dio al Comité libertad de organización de una consulta ciudadana para elegir de mantera directa a un candidato ciudadano, e incentivar la participación democrática de los jóvenes a partir de una plataforma de elección digital, su decisión es "no participar".

La razón dijo "a mí no me interesa negociar con los partidos el candidato, ni participar en la elección del candidato opositor". Aclaró que "no hay desencuentro, pero me cambiaron los términos y yo decido retirarme", "Tenemos una partidocracia que no permite a la sociedad organizada participar", afirmó en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco,

Señaló que la petición de 150 mil firmas "es un procedimiento clientelar", pues dijo "algunos candidatos, irán a buscar las firmas, o contratarán a líderes intermedios",

"Lo que necesitamos es que las feministas, los colectivos de desaparecidos, los ambientalistas encuentren interlocución para armar programas y hacer propuestas", "no sentimos excluidos", afirmó.

"Diga lo que diga Guadalupe Acosta, ese proceso está controlado por los partidos". "Su razonamiento es el miedo a que las clientelas de Morena se les infiltren y por tanto cierran el proceso", concluyó.