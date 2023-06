No se usará fuerza… el gobierno no permite chantajes: AMLO a campesinos

Al asegurar que no representan a los indígenas y antiguos productores de la región, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que muchas de las protestas de campesinos en Sinaloa tienen un claro trasfondo político.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario mencionó que muchos grandes productores de maíz, sorgo y trigo, están molestos porque se les retiraron los subsidios y ahora se otorgan a campesinos que labran pocas extensiones de terreno.

"Toman el aeropuerto de Culiacán por cierto no muchos porque la mayoría dela gente se da cuenta que estamos ayudando a los productores y gente más necesitada y lo que queremos es buscar la autosuficiencia alimentaria, eso se sabe y son como 200 entonces cierran el aeropuerto pues hasta que tengan aumento en el precio de garantía y que sea para todos y no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y para tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública, nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción".

El mandatario añadió que estas movilizaciones son una vil y vulgar provocación de algunos líderes agrícolas que han visto afectados sus intereses.

"Deben entender que se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando pero aquí están metidos los del bloque conservador, ya no puedo así, mencionar partidos pero aquí están metidos los del bloque conservador, ya no puedo mencionar partidos pero los tengo, en Sinaloa saben bastante de béisbol, los tengo bien fildeados, y entonces piensan, es que ya no saben qué hacer en la desesperación para afectar la transformación del país entonces buscan, todos ellos, los dirigentes, pertenecen a esos partidos del bloque conservador pero sí estamos ayudando y vamos a seguir ayudando pero esto es una provocación, propaganda, más que nada publicidad y muy vulgar".

El Jefe del Ejecutivo Federal explicó que se destinan alrededor de ocho mil millones de pesos en ayudar a los campesinos de todo el país, sin embargo lamentó que en otros gobiernos dos grandes productores tienen el control del 90% de la comercialización de la harina del maíz lo que es ejemplo de la corrupción que se tenía por lo que insistió, se irá buscando la forma de democratizar la productividad en todos los sectores.