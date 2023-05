Continúan los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmando que “ya la perdimos” porque la mayoría de jueces se preocupa por beneficios propios y por los de la élite.

Después que por mayoría el Pleno de la Corte invalidó en su totalidad el decreto que blindaba la información de las obras y proyectos del Gobierno clasificadas como interés público y seguridad nacional, durante la mañanera el Primer Mandatario reiteró que lo que se buscó es proteger que se detuviera la construcción de las obras.

“Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente y la Corte como se dice coloquialmente ya la perdimos yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder pero ahora de manera descarada”.

Informamos sobre las drogas y los daños que causan porque nuestro enfoque es preventivo; tenemos que evitar que aumente el consumo. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/GFmtttjc1p — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 23, 2023

E insistió que los ministros están al servicio de los potentados y la oligarquía por lo que respondió que es mentira lo dicho por el ministro Alberto Pérez Dayán, que defienden y defenderán la Constitución.

“Ellos deben de seguir defendiendo su postura, nosotros hemos aprendido que el que se aflige se afloja… ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México, eso es una mentira, tan no la defienden que ellos la violan, tan claro de que hay un artículo en la Constitución el 117 que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la República y ellos ganan cinco veces más de lo que yo gano”.

Por ello llamó al poder judicial como un poder de ricos sin democracia por lo que insistió en la necesidad de reformarlo y que la gente elija a los integrantes de la Corte que enfatizó, ahora se mantiene divorciada de la población.

“El poder judicial y en particular la Suprema Corte están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, nada, no les importa, es como vivir en otro mundo, existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos por eso sentimos que hace falta una reforma”.

En ese tenor el Jefe del Ejecutivo Federal mantuvo las criticas a los adversarios que dijo, tampoco velan por el interés del pueblo y les recomendó hacer un retiro y reformular su actitud.

“Que vayan a un retiro, a una especie de seminario, de taller en donde empiecen como las planas que había que escribir antes, 10 planas, 100 planas, 200 planas… el pueblo sí existe, debo respetar al pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo, nadie es superior a otro, no existen las razas, debemos aplicar el principio del amor al próximo, tenemos que actuar con respeto a los demás, no debemos ser hipócritas, pero intensivo”.

Y es que enfatizó que es la oposición y los ministros los que buscan frenar sus obras a través de amparos que promueven grupos que trabajan en complicidad y son apoyados por diversos medios de comunicación.