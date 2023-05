Pide AMLO no votar por John Kennedy en Estados Unidos

Ni callados ni de brazos cruzados se quedará el gobierno de México ante declaraciones en contra por parte de funcionarios estadounidenses, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador por las palabras del senador John Kennedy, que afirmó que sin Estados Unidos, los mexicanos estarían "comiendo comida para gatos de una lata".

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario decidió lanzar un mensaje a los migrantes mexicanos e hispanos, para que no voten por ese Senador ante los próximos comicios, ni a favor de quien piense y se exprese como él.

"Decirles a nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, a los hispanos a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador, Kennedy no quiero ni siquiera utilizar ese apellido porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y su familia, decirle a nuestros amigos estadounidenses que no voten por personas de esta mentalidad".

Y es que los calificó de prepotentes y muy ofensivos. En la mañanera negó que ese mensaje pueda ser tomado por Estados Unidos como injerencista en esa nación y es que enfatizó, no puede quedarse callado ante esos comportamientos majaderos.

"Nosotros vamos a seguir manteniendo una política de buena vecindad sin permitir que se insulte al pueblo de México, a nadie se lo vamos a permitir y por lo pronto no digo más porque tendría muchas cosas más que decir sin embargo esto es parte de una estrategia de campaña y la política es tiempo y si empezaron pues vamos a ir poco a poco respondiendo para qué decimos más, nada más que sepan que no nos vamos a quedar callados ni con los brazos cruzados".

Lamentó que haya legisladores y gobernadores de esa nación que deciden utilizar una política ramplona para engañar a los estadounidenses con mentiras sobre los migrantes centroamericanos para los próximos comicios.

"No hay ningún problema son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el presidente Biden, muy buenas las relaciones, ellos desde luego no pueden opinar sobre estas cosas pero saben que son imprudencias que tienen que ver con la politiquería, con querer ganar votos, política ramplona, zalamera para engañar a los ciudadanos estadounidenses".

Este tema que fue el que ocupó más tiempo en la conferencia de este viernes, donde el Presidente de la República aprovechó para lanzar diversos cuestionamientos a los legisladores republicanos y políticos que acusen a México de sus problemas como el tráfico de fentanilo e incluso lamentó que no se reconozca la participación de paisanos en temas como la cadena de suministro.

"¿Qué pasaría si no existiera este comercio, nos conviene la cooperación económica, la integración económica, fortalecer nuestra región para enfrentar la competencia de otras regiones del mundo, es importantísimo mantener buenas relaciones económicas. Para información al senador, ya en México hay planta s de autopartes de la industria bélica de Estados Unidos ¿cómo no vamos a tener relación, cómo funcionaría su economía sin la nuestra?"

López Obrador lamentó de nueva cuenta que se quiera culpar a México cuando ha colaborador en los temas que más preocupan al gobierno y ciudadanos estadounidenses.

"Es una canallada quererle echar la culpa a México, no sé como llegan a ser senadores, son mucho mejor nuestros senadores hasta los del bloque conservador, mucho más responsables y lo del muro es pura publicidad".

Y es que recordó que en la Ley para Asegurar la Frontera aprobada por la Cámara de Representantes de Estados unidos, mantiene en uno de sus puntos el terminar de construir el muro fronterizo con México. Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, enfatizó que ese proyecto no pasará en el Senado por lo que los representantes sólo buscan sacar raja política.

"Esta Ley sabemos que es muy difícil que sea aprobada por el Senado de los Estados Unidos porque tiene una mayoría demócrata que se opone a estas medidas, sin embargo se preguntarán ustedes ¿si se sabe que no va a prosperar entonces por qué se aprobó el mismo día que vencía el Título 42, por qué? Para sacarles raja política, es decir para decir ya ven todos los problemas en la frontera lo están creando los migrantes".

Al mencionar que tanto Estado Unidos como México trabajan en conjunto para apoyar una migración ordenada, que garantice seguridad para quienes buscan una oportunidad, explicó que, el flujo migratorio en la frontera norte ha descendido en las últimas horas, además de que no se reporta ningún conflicto entre los migrantes que ahí se encuentran tras el fin del Título 42.

"El flujo va bajando el día de hoy por lo menos hasta esta hora, no hemos tenido confrontaciones o situaciones de violencia en la frontera, Estados Unidos está cumpliendo con su parte porque ofrecieron 360 mil permisos para quienes sí hagan el procedimiento documentado por conducto de app eran más de 100 mil, se abren otras 100 mil ahora para Guatemala, Honduras y el Salvador".

Tras recordar que el senador John Kennedy es declarado en México, persona "non grata" negó que tras el fin del Título 42 hayan llegado a México más de 150 mil migrantes repatriados, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard enfatizó que fueron 942 recordando que no se podrán aceptar más de mil al día.