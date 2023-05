El Senador Kennedy persona non grata: Marcelo Ebrard

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, descartó que con el fin del título 42 en Estados Unidos se desaten deportaciones multitudinarias de hasta 600 mil migrantes, como se ha manejado en algunos medios norteamericanos.

Ebrard Casaubón indicó que las autoridades migratorias mexicanas implementan los mecanismos necesarios para el apoyo a los deportados; hasta el momento se han deportado de entre 15 y 18 mil migrantes al mes.

“Imposible hablar de millones o de 600 mil, simplemente no se podría”, afirmó el secretario.

Respecto a la declaración del senador estadounidense Kennedy, quien dijo que, si no fuera por ellos, México estaría "comiendo comida para gato”, Marcelo Ebrard dijo que es una persona non grata.

“Es una persona non grata en México, no nos rebájanos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, se me hace un señor ignorante, racista, le debería de dar vergüenza ser senador”, destacó el funcionario.