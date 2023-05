AMLO y Biden dialogarán vía remota

El presidente López Obrador anunció que este martes sostendrá un diálogo vía remota desde Palacio Nacional con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden.

Explico brevemente que el encuentro será mediante una videoconferencia y que se tratarán algunos temas comunes principalmente migración, tráfico ilegal de drogas como el fentanilo, además, de varios asuntos que tienen que ver con la cooperación para el desarrollo entre ambos países.

Para que no digan que en las mañaneras no hay nota, dijo el tabasqueño.

"Mañana voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Biden, les informo para que tengan nota, que no digan que en la mañanera nada más exponen y no hay nota. Los temas son migración, fentanilo y cooperación para el desarrollo económico, son los tres temas"

Por cierto, criticó las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien dijo que los tiroteos se dan por las enfermedades mentales que padecen esos agresores y no por la facilidad de contar con armas.

López Obrador dijo que en lugar de militarizar la frontera contra los migrantes y hacer ese tipo declaraciones, deberían hacer buenas propuestas en el Congreso para atender el problema migratorio y sobre todo dejar de recibir financiamiento para sus campañas de los fabricantes de armas, "por eso cuando se registran esas balaceras no dicen ni pío".

"El gobernador de Texas. Dijo que iba a armar la frontera, que el gobernador mejor haga una propuesta y los legisladores republicanos y algunos del partido demócrata para que ya no se vendan armas en el supermercado. Para que no haya estos lamentables hechos, estos asesinatos con tiroteos que hay constantemente. Y que ya dejen de estar recibiendo dinero para campañas de las empresas fabricantes de armas, no dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas".

Y aprovechó para hacer un llamado a los migrantes centroamericanos a no darse engañar o extorsionar por los coyotes que les cobran hasta 8 mil dólares para ingresarlos a territorio estadunidense, dijo que este martes en la videoconferencia con el presidente Biden se van a tratar estos temas que afectan a los migrantes

"Hemos estado buscando comunicarnos, pero no se había dado la posibilidad, pero ahora ya se acordó vamos a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos que es muy buena. Aprovecho para seguir haciendo un llamado a los migrantes para que no se dejen engañar y extorsionar por coyotes y polleros, van a tener módulos de atención".

Recordó que existe el compromiso de Estados Unidos de colocar módulos en los países centroamericanos para solicitar las visas temporales, y no arriesgarse a enfrentar a los criminales en su paso por México.