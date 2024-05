Asegura Máynez que él no politizará el tema de las madres buscadoras

A raíz de las descalificaciones de las cuales han sido objeto en los últimos días las madres buscadoras, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lamentó la etapa de horror que hay en el país con una estrategia de seguridad fallida y aunque aseguró que no quiere politizar el tema, dijo que de ganar la presidencia los mexicanos contarán con una solidaridad distinta a la de otros gobiernos.

“Que van a contar con un gobierno sensible con un gobierno que no desprecia los esfuerzos de la sociedad civil y que lamento mucho la etapa de horror dolor que se ha sembrado en el país con una estrategia fallida que ya lleva tres sexenios. Yo no quiero politizar mi participar, el tema de causas creo que a nadie le conviene ese tema… yo no creo que ese es el camino, yo creo que esos son las cosas que se debe hacer después de las elecciones”, puntualizó el abanderado del movimiento naranja.

Entrevistado luego de sostener un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, Álvarez Máynez señaló que es muy claro en lo que ha propuesto en su Plan Nacional de Seguridad, de la necesidad de reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda. Reiteró que en esas instancias “van a contar con una solidaridad, una empatía, una sensibilidad distinta” a la de los anteriores gobiernos.

Durante el diálogo con la comunidad estudiantil el candidato de MC, volvió a quejarse de la poca cobertura que, según él, los medios de comunicación dan a su campaña.

“Ustedes vieron que se acaba de publicar un monitoreo del Instituto Nacional Electoral donde somos la campaña que menos cobertura tiene y que cuando tiene cobertura tiene más proporción de notas negativas y menos de notas positivas. Por eso están valioso lo que estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo”, acusó el llamado Caballo Naranja.