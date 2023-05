Pide AMLO a Biden intervenir por pago de agencias de EEUU a oposición

• Informó que Estados Unidos le alertó entrada de un globo proveniente de Asia

Reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador su llamado al gobierno de Estados Unidos para frenar su política que aseguró, es injerencista y lo hacer ver como una nación que se siente dueña de todo el continente americano.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario dio a conocer que en la reunión que sostuvo este martes con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, le dio a conocer la carta que posteriormente envió a su homólogo estadounidense, Joe Biden para solicitar su intervención ante el pago que agencias de esa nación, hacen a grupos u organismos no gubernamentales y que dijo, son opositores a su administración.

"Que ella estaba segura que el presidente Biden no estaba enterado, pues que lo lamentaba mucho porque eso no tiene que ver con las buenas relaciones... es breve la carta: Estimado presidente Biden, deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos en especial la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervensionista, estoy seguro que usted desconoce este asunto y por eso le pido respetuosamente su valiosa intervención, su amigo".

Lamentó que a pesar de la buena relación con el gobierno de Biden y que este ha expresado respeto a la autornomía de México, es ahora cuando se nota mayor intervención de quienes quieren mantener control.

"Ahora que está el presidente Biden que es una gente respetuosa, amiga, en México, que me ha demostrado en los hechos que nuestras relaciones se están llevando a cabo con respeto y cooperación, que siempre me habla de un pie de igualdad en el trato, que debemos ser respetuosos de las soberanías de nuestros pueblos que esa es la base para la cooperación, que ahora resulta que es cuando más estamos sintiendo injerencia, no del Presidente, es que el gobierno de Estados Unidos hay que entenderlo, es muy horizontal".

Recordó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), incrementará el recurso a las organizaciones y que de acuerdo a un diario de circulación nacional, pasarían de 3 millones 900 mil dólares a 5 millones en Respaldos a la Sociedad Civil, y de 6 millones 870 mil a 10 millones de dólares en materia de Derechos Humanos, mientras que el programa general de Estado de Derecho, de 56 a 60 millones.

"Y yo espero que se haga una revisión de esa política injerencista porque es ofensiva, es arrogante, es actuar como si se fuese dueño de todo el continente americano".

Y dijo que muestra de ello fue la solicitud que días atrás hizo el gobierno estadounidense para sobrevolar en espacio mexicano e investigar la procedencia de un globo que pasaría por los estados de Manzanillo y Tamaulipas.

"Hablaron del pentágono a la defensa porque querían sobrevolar nuestro espacio aereo con aviones y drones, de alto nivele tecnológico, militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawi y que iba a pasar por México y aseguraban que era un globo de Asia entonces la respuesta fue no".

Explicó que recibió detalles por parte del país vecino y la investigación estuvo a cargo de las autoridades mexicanas informando que se trató de un globo comercial con una altura de 35 mil pies. Sin dar más detalles refrendo el compromiso de mantener cooperación con todos los gobiernos sin subordinación ni sometimiento.