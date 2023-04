Con agradecimientos y reproches por amarillismo, reaparece AMLO

Tras cuatro días de anunciar que dio positivo a Covid, retomó sus actividades públicas el presidente Andrés Manuel López Obrador, que este viernes encabezó la mañanera agradeciendo dijo al pueblo mexicano y a todos los que desearon recuperación.

Desde Palacio Nacional y con un poco de ronquera, el Primer Mandatario, dijo que recibió buenos deseos pero destacó también, hubo amarillismo y mala fe.

"Se portaron como siempre muy bien, es un amor recíproco, como siempre digo amor con amor se paga, la gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe. Pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos muy dispuestos a continuar con el proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo".

Recordó que publicó un video hace dos días para aclarar que si bien tuvo un desmayo, no padeció ni de derrame cerebral y mucho menos falleció como ya se leía en las redes sociales. También reprochó el comportamiento de algunos medios de comunicación que dijo manipularon la información y echaron culpa a su vocero Jesús Ramírez y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López por no brindar toda la información.

"La culpa la tiene Jesús y Adán que no informaron bien, como si yo me estuviese chupando el dedo, como si no supuera que no son medios de información sino de manipulación".

Al afirmar que evita enojarse, porque eso sí enferma más que el Covid, lamentó que hubo intereses que continuaron con la difusión de mensajes erróneos sobre su estado de salud.

"Pues es lo mismo, utilizar cualquier informacón de cualquier tipo para mentir, los medios de información sensacionalistas, vendidas y alguiladas a la oligarquía que dijo que no me había yo desmayado transitoriamente como sucedió, mintió, qué ocultaban, no es que tengan mucha imaginación es sólo eso, es que están muy tóxicos, yo lamento que se lleguen a esos extremos no se puede desear la muerte a nadie".

El Jefe del Ejecutivo Federal detalló que ya concluyó con su tratamiento médico pero continuará con la recomendación de continuar con reposo e ingerir miuchos líquidos porque dijo, eso fue lo que le afectó más y provocó su desmayo, fue este jueves cuando se le hizo una prueba que afirmó, ya salió negativo.

En días anteriores, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López informó que López Obrador podría presentarse antes de fin de semana, en la conferencia, a pesar que la noche de este jueves, se indicó que sería López Hernández quien dirigiría la mañanera.