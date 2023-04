"Falso que AMLO haya sufrido un infarto o se haya desvanecido en Mérida"

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que el presidente López Obrador haya sufrido algún infarto o se haya desvanecido ayer en Mérida, Yucatán, cuando desayunaba en instalaciones militares de dicha entidad, como lo afirmó en una versión periodística.

Pero remarcó que este martes por la mañana habrá un reporte detallado de la salud del Presidente de la República, quien por ahora permanece aislado.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que desde la noche del sábado López Obrador empezó a sentirse mal como si estuviera resfriado y que por la mañana del domingo prefirió hacerse la prueba para detectar Covid-19 y que por la tarde confirmó que estaba contagiado por tercera vez.

"El señor Presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, el sábado en la noche y domingo por la mañana tenía síntomas de un resfriado, por lo que se procedió a practicarle la prueba de Covid y de Influenza, y hacia las cuatro de la tarde el resultado arrojó positividad a Covid19. No hubo traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer".

Estimó que López Obrador seguramente estará ausente dos o tres días pues ya ha sido vacunado al menos unas tres veces y eso hace que los síntomas no son tan fuertes y haya una más rápida recuperación, pero que en general goza de buena salud y es atendido por médicos militares los mismos que lo trataron en ocasiones anteriores.

Sobre el tema de presunto desvanecimiento, el Secretario de Gobernación, insistió que eso es falso, que eso quisieran sus adversarios y rechazó tajante que haya sufrido un infarto, señaló que sus malquerientes en redes sociales difundieron muchas especulaciones .

"Bueno, las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos - ¿El Diario de Yucatán insiste en que hubo un desvanecimiento?- es una absoluta mentira, miente el Diario de Yucatán yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos- ¿Pero también dicen que le dio un infarto no? – no., no haya nada de eso, eso quisieran pero goza de cabal salud, él mismo lo dijo ayer está al cien por ciento en cuanto a su salud cardíaca" .

Adán Augusto, reiteró una y otra vez que el Presidente López Obrador goza de cabal salud.

Dijo que algunos integrantes del gabinete ya se hicieron también la prueba para detectar si están contagiados de Covid-19 y que algunos otros como él, se aplicará la prueba este lunes.