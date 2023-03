Revisará AMLO atención de heridos por incendio en INM de Ciudad Juárez

• Recordó la petición a Estados Unidos para atender a migrantes

Al afirmar que su administración se preocupa por los problemas de los migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, se reunirá con los médicos que dan seguimiento a los heridos por el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de esa región.

En la mañanera el Primer Mandatario recordó que el motivo de su viaje es la supervisión de creación de sucursales del Banco Bienestar sin embargo dijo, estará acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, para conocer la situación de los afectados.

"Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente lo que me importa más es la atención a médicos...

-¿Irá a algún hospital?

-No sé pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, como voy a Juárez ya tenía programa esta visita para lo del Banco del Bienestar voy a aprovechar para ver lo de la atención a los enfermos, a los heridos, que se les atienda en todo".

López Obrador aseguró que seguirá trabajando por los migrantes y solicitando al gobierno de Estados Unidos que colabore en atender las causas que generan que salgan de sus países y más aún con el hecho que dijo, le partió el alma.

"Me conmovió, me partió el alma y me ayuda a enfrentar este dolor, el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes, desde que llegué hay constancia de que he estado duro y dale, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes".

Insistió que programas como "Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro", sí ha logrado detener la salida de ciudadanos de países como Honduras y Guatemala. El Jefe del Ejecutivo Federal también dio a conocer que antes del incendio que dejara 39 migrantes fallecidos, tuvo un encuentro con el activista y fundador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, el Padre Solalinde, con quien acordó crear un consejo especial.

"Hace diez días, una semana, les puedo dar el día y la hora, me reuní con el Padre Solalinde y tratamos el tema, desde lo de la desgracia y llegamos al acuerdo que se va a crear, un consejo y le dije, aunque tu no puedes, legalmente sí de manera honoraria que estés en un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja, sí, externos y una reforma al interior del Instituto de Migración".

Y es que tras lo ocurrido, a través de su cuenta de twtter el Padre Solalinde, aseguró que fue un hecho que "ha enlutado la migración y marca el fin del INM como instrumento de seguridad. engendrado por Carlos Salinas de Gortari, Fox lo hizo de seguridad y con Calderón, García Luna y policía federal vinieron secuestros de migrantes".