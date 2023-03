Se confrontan en Senado por informe de EEUU sobre derechos humanos

La oposición en el Senado y Morena dividieron opiniones sobre el desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador al informe del Departamento de Estados de EU sobre Derechos Humanos, que critica a su gobierno en la materia.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que México ha estado sufriendo asechanzas y embestidas de legisladores y políticos de Estados Unidos.

Aseveró que lo que el presidente ha hecho es reaccionar en razón de la defensa de la soberanía del país, de la integridad de nuestro territorio y de la política interna.

"El presidente está haciendo lo correcto, al defender con seriedad y una clara muestra de firmeza los intereses nacionales de la patria. Ojalá no se presentaran este tipo de desencuentros, hay que buscar siempre la diplomacia, hay que buscar siempre canales parlamentarios y políticos para no llegar a este tipo de expresiones que cada día son más fuertes, más duras y que cada día son más difíciles de contener".

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, pidió al presidente López Obrador "no confundir el mensaje con el mensajero", porque el mensaje es un tema crítico, puede no gustarle al mensajero, puede no gustarle que lo diga el Departamento de Estado, pero lo que está indicando son hechos reales y ciertos que todo México sabe que son verosímiles.

"El presidente no puede corregir los problemas, cerrando los ojos; los problemas se hacen más grandes cuando se niegan. Claro que puede molestar que un país extranjero haga evaluaciones, pero no hay que confundir el mensaje con el mensajero", aseveró.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, opinó que México "ya no debe de estar en estos dimes y diretes".

"A mí no me gusta el que Estados Unidos se esté tomando esta situación y este enfrentamiento constante con el país. Porque, por un lado, está (John) Kerry que viene y hace toda una alabanza y, por el otro lado, viene esta confrontación. Entonces, son mensajes encontrados que no dejan una lectura clara. México debe ir por su rumbo y trabajar con las políticas que tiene de cooperación, de desarrollo económico y, por supuesto, de beneficio para nuestros paisanos en Estados Unidos", añadió.

Finalmente, Kenia López, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lamentó que el presidente no deje de lastimar desde Palacio Nacional.

Aseveró que esta violencia que ha decidido emprender, ahora, en contra de Estados Unidos es "algo terrible", incluso, para los mexicanos que viven en Estados Unidos.