Descalifica AMLO informe de E.U. sobre impunidad, corrupción y abusos

Con un "están mintiendo", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al informe brindado de “Derechos Humanos en el Mundo” del Departamento de Estado de Estados Unidos que señala que en México continúa el problema de impunidad, abusos, desaparición forzada, tortura, corrupción gubernamental y violencia contra periodistas.

En la mañanera desde Oaxaca, el Primer Mandatario aseguró que la dependencia que encabeza Antony Blinken, sólo busca hacer politiquería.

“No es cierto, están mintiendo es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio pero no es para enojarse, así son”.

Y es que dijo, nuestro país no evalúa el comportamiento de otras naciones para determinar si cumplen o no con asuntos como la libertad incluso dijo, ejemplo de ello es que las autoridades estadounidenses aún no deciden la liberación del creador de WikiLeaks, Julian Assange y ha permitido la distribución del fentanilo, a pesar de ello insistió que existe una buena relación con su homólogo, Joe Bieden.

“Todo esto de la calificación del Departamento de Estado, no tiene que ver con el presidente Biden, esos son los que están ahí de tiempo atrás y no quieren cambiar, son los que quieren someter no respetan, no saben de que los pueblos somos libres, somos independientes, somos soberanos, y son muy injerencistas, por eso no hay que tomarlo en serio”.

Reiteró que existen las diferencias con diversos integrantes de la clase política de esa nación.

“No se respeta la libertad de prensa, la libertad de expresión, se pasan, no es serio eso, claro que como tienen mucho control de los medios de información, hacen campañas y manipulan mucho… no tenemos diferencias con el pueblo estadounidense, ni tenemos diferencias con el presidente Biden, es que hay un grupo, como en todo, la llamada clase política”.

Nuevamente cuestionó qué hacen legisladores o críticos de México para combatir las causas de distintas problemáticas como el consumo de jóvenes del fentanilo. El Jefe del Ejecutivo Federal también puso en tela de juicio la actuación por intereses particulares como el anuncio de la posible acusación y arresto del expresidente estadounidense, Donald Trump.

“Pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo que es para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático, ¿por qué no se le permite al pueblo que sea el que decida? Pero todo esto en plan de amigos, eh, nada más ver si van cambiando porque ya chole”.

López Obrador confirmó que su administración seguirá cooperando a fin de detener la entrada de drogas en la frontera mexicana y para crear campañas informativas acerca de estupefacientes, por último, confirmó que mantendrá agenda de trabajo por Oaxaca, con el enviado de la Casa Blanca para el clima, a la tierra de Benito Juárez con quien además de hablar de energías renovables, tocará el asunto de los desacuerdos con diversos políticos del país vecino.