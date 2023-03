"Informe del 'departamentito' de Estado de E.U. es bodrio sin fundamento"

+ Reporta Secretaría de Seguridad reducción de reducción de 29.9% en delitos y 21% en homicidios

Como bodrio sin fundamento calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el informe "Derechos Humanos en el Mundo" del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.

Durante la mañanera, sin ser cuestionado al respecto, reacción a la defensa que este martes hizo el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel al documento que señala que en nuestro país continúa el problema de impunidad, abusos, desaparición forzada, tortura, corrupción gubernamental y violencia contra periodistas. El estadounidense aseguró que ese gobierno no esconde "los problemas "debajo de la alfombra".

"Si ustedes ven el informe del departamento del departamentito de Estado es un bodrio, dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia, en el departamentito del departamento de Estado, pueden contestarme lo que quieran pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados y nunca decían nada".

A pesar que Vedant Patel afirmó que el gobierno estadounidense no se ha dicho que sea el Gobierno del mundo y López Obrador, nuevamente el Primer Mandatario indicó que si bien funcionarios y legisladores estadounidenses que han visitado a México, han sido respetuosos, una parte del Departamento de Estado, mantiene la política añeja de meterse en la vida pública de otros países.

"Muy respetuosos sin embargo en el departamento de Estado, no cambian es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países ¿con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional ¿por qué tienen que intervenir? Pero además es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo en América Latina, el Caribe y el mundo".

Mientras el reporte anual insistió en "la participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y asesinatos arbitrarios que suponen un reto para México", López Obrador enfatizó, que no hay esos actos ya, por parte de los integrantes de su administración.

"En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados y nunca decían nada, no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie, que no se confundan, lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo".

Aseveró que mantendrá la defensa por la soberanía del pueblo de México pero también al trabajo del gobierno por lo que pidió al Departamento de Estado del país vecino, pruebas.

"Vamos nosotros a continuar manteniendo buenas relaciones con el gobierno pero no vamos a permitir que se ofenda a México, ni que se ofenda al gobierno ¿cómo es eso que torturamos? a ver las pruebas, qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Zerón, y ellos callaban, ¿cómo es eso que hay masacres, cuáles?... Pero además ¿no estaban ellos involucrados en esto?"

Y con motivo de la presentación del informe en materia de seguridad, aseguró que México va bien en ese tema.

"Afortunadamente vamos bien, se va reduciendo la incidencia delictiva en el país, esto es. muy bueno porque si hay paz, si hay tranquilidad y no hay violencia, se vive sin temores, se vive en libertad y vamos avanzando, vamos haciendo valer nuestra estrategia de atender las causas".

Mientras tanto en el reporte quincenal sobre seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que los delitos de alto impacto como homicidio doloso y secuestro continúan mostrando una reducción. En el caso de homicidio de 21.1% desde el inicio de la administración.

"Hasta el mes de febrero una reducción del 29.9% comparado con el inicio de la administración, como los delitos del fuero federal han ido a la baja... salvo los delitos con arma de fuego y explosivos que por las detenciones ha sido a la alza... desde el inicio de la administración hasta hoy el comparativo del homicidio doloso es una disminución de 21.1%".

En este sentido, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló que en los últimos 15 días hubo decomiso se 307 armas en el país además de 668 kilogramos de marihuana, 146 de cocaína, uno de heroína y 384.3 kilogramos de fentanilo que destacó, la delincuencia pudo hacer 384 millones de dosis.