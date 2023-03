AMLO condena quema de una figura de cartón de la Ministra Norma Piña

El presidente López Obrador condenó la quema de un monigote de cartón con la figura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña en el Zócalo capitalino durante el mitin del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Consideró que hay mejores formas de protestar sin llegar a esos extremos y aclaró que son una minoría los que incurren en este tipo de expresiones de odio, pues la inmensa mayoría de su movimiento son personas pacíficas, muy concientizadas, no manipuladas, comprometidas con la defensa de la Patria.

A diferencia de otras movilizaciones de los reaccionarios donde la gente solo dice como autómata “el INE no se toca” sin estar bien convencida.

“Creo hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Sí, sí condeno estos actos, nosotros no somos iguales a los conservadores, hay que ser respetuosos , este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. No odiar, hay que hacer valer el amor al prójimo, son expresiones muy minoritarias de nuestro movimiento, la mayoría de la gente está muy concientizada, además, no hay que dar motivos a los conservadores”

Por cierto que, recordó que en algunas manifestaciones a las que han convocado los partidos opositores también se han quemado monigotes con la figura del propio López Obrador pero nadie hizo el mismo escándalo que ahora.

De cualquier forma dijo reprobar esa expresión contra la ministra Piña, hay que anteponer el amor al prójimo, sobre el odio , hay que vernos como adversarios a vencer y no como enemigos a destruir, cero intolerancias, aseveró.

“Porque ya ven como son muy hipócritas, en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron una figura, una mía también, pero no debe pasar eso en ningún caso. ¿Cuando quemaron mi figura no salió en la prensa verdad?, nadie se quejó, de todas maneras repruebo lo de la Ministra Piña, cero intolerancias”.

De hecho pidió que le pusieran un video, era casi un documental, sobre el mitin del sábado desde cuando sale de Palacio Nacional hacia el templete para la ceremonia, donde se observa la gran afluencia de asistentes a la Plaza de la Constitución y las muestras de apoyo a su gobierno.

Sostuvo que los que acudieron al Zócalo este sábado no eran acarreados sino el pueblo politizado, muy avispado que defiende la soberanía de México a diferencia de los que llevan los conservadores a sus movilizaciones a protestar solo porque el Presidente les cae mal, esas que le dicen naco, que no sabe hablar bien, que se come las eses, etc.

“Es el grado de conciencia adquirido por nuestro pueblo que está dispuesto a ejercer sus derechos , hacer valer la democracia, no es un grupo de acarreados que no sabe a qué va, o a qué los llevan. Los que acarrean los del bloque conservador sin conciencia o sencillamente porque les cae mal el Presidente, no les gusta como habla porque se come las eses, o que las dice de más, acá es muy diferente el pueblo consciente no manipulado”.

López Obrador reiteró que no se puede llevar a cabo una transformación sin el apoyo del pueblo.