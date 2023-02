Me dio gusto que la ministra Norma Piña se quedara sentada: AMLO

El presidente López Obrador “celebró” que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, no se haya levantado cuando él llegó a la mesa de honor del Teatro de la República de Querétaro, para la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución de 1917.

“No sé si estaba cansada o simplemente no quiso ponerse de pie”, señaló.

Dijo que ese gesto le dio “mucho gusto” pues es una muestra de la auténtica división de poderes pues ya los ministros de la Corte no son empleados del Presidente de la República como ocurría antes cuando el Ejecutivo era el poder de los poderes.

Esa actitud, evidencia que es una exageración de sus adversarios decir que en México se vive una dictadura o una tiranía, aseveró.

¿Cuándo se había visto que un presidente de la Corte se quedara sentado ante la llegada del titular del Ejecutivo?, señaló.

“Me dio mucho gusto que se notó que, estaba cansada o simplemente no quiso pararse la ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado un Presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Ya no es el Presidente el que les da órdenes a los ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía”.

Se le preguntó si está dispuesto al diálogo con la oposición para lograr una reconciliación del país, como lo planteó en dicho evento el diputado del PAN, Santiago Creel, pero López Obrador respondió que en realidad no buscan reconciliación sino regresar a los privilegios, intentan volver a un modelo que favorece solo a las minorías.

Lo que buscan, es impunidad, corrupción, retornar a los moches, a las prebendas, al manejo del Presupuesto en favor de unos cuantos, aseguró el tabasqueño.

“Cuando dicen queremos diálogo, nosotros decimos no, es que el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los moches. Diálogo sí, pero sin corrupción, dicen vamos a negociar, ¿qué vamos a negociar, la impunidad? , que se siga entregando el Presupuesto a particulares , a una minoría que se siga permitiendo el tráfico de influencias”.

López Obrador insistió que antes los gobiernos facilitaban el saqueo, la transferencia de bienes nacionales a particulares, los gobiernos neoliberales , apoyados por el Congreso federal, era oficinas para ofrecer concesiones a cambio de prebendas.