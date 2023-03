El comediante mexicano Franco Escamilla se encuentra en medio de la polémica luego de que uno de sus chistes se hiciera viral por los comentarios que hace sobre las mujeres.

No es la primera vez que el standupero es señalado por los chistes que dice en sus shows o los temas en los que basa sus monólogos.

En esta ocasión su chiste se centró en lo que supuestamente un hombre busca en una relación con una mujer.

¿Qué dijo Franco Escamilla?

En el video Escamilla menciona que un hombre tiene necesidades emocionales sencillas y que son las mujeres las que no comprenden lo que un hombre necesita.

“Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile, si eres mujer y te estás preguntando qué quieren los hombres, ve y chécate. Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía ‘el hombre quiere comida, sexo y silencio”.

El standupero también mencionó que si una mujer quiere que un hombre le diga que la quiere debe de hacerlo con "faldita y bien arregladita".

Los comentarios hechos por el originario de Morelos causaron la molestia de muchas mujeres y también de los hombres por la manera en la que trata de minimizar las necesidades emocionales de ambos.

Así respondió a quienes lo llamaron misógino

Ante los comentarios que desaprueban a Escamilla y que piden cancelarlo por misógino, el comediante aseguró que no le importaba todo lo que dijeran de él.

“Yo estoy intentando hacer comedia, si eso a unas personas les genera odio ya es decisión de ellas”.

También dio a entender que los hombres que lo habían criticado, eran personas que por tener varios seguidores se habían colgado del tema para obtener más visibilidad y followers:

“No entremos con cuentas que eso es lo que buscan, solo quieren seguidores, no les interesa el tema, la persona, no les interesa la mujer. De hecho me hizo mucha gracia que hubo cuentas de mujeres reventándome, pero la mayoría eran de hombres, vatos queriendo quedar bien. No te la vas a coger, no caigamos en provocaciones”.