La fina línea entre ser llevado y pasarse de la raya

Chumel Torres, presentador, comediante, youtuber. Conductor de “El Pulso de la República”.

Platanito, comediante y presentador.

Ana Julia Yeyé, Comediante de Stand Up

Slobotzky, comediante de Stand Up. Conductor de La Cotorrisa

CHUMEL TORRES

Su postura caso Will Smith – Chris Rock

Esto publicó en Twitter: Vayan a terapia para que puedan entender un puto chiste. No sean como Will.

Sus polémicas

¿Le dijo “Barbie oaxaqueña” a Yalitza Aparicio?

En redes circuló un post que SUPUESTAMENTE publicó en su FB del Pulso de la República que decía: “Los Reyes Magos me trajeron una Barbie oaxaqueña. Barre, trapea, sacude y plancha como de verdad”, acompañada de una imagen de Yalitza Aparicio dentro de una caja “Barbie”.

Chumel aclaró que el post era falso y pidió que antes de compartir se verificará la información.

Lo que pasó con rappi

En diciembre pasado, Chumel causó polémica en Twitter porque RAPPI lo contrató para ser imagen de la app. Ante eso, varias personas convocaron a desinstalar la aplicación en forma de protesta.

Lo acusaron de racista, clasista y misógino.

Varios clientes y negocios de bajaron de la app con el Hashtag #AdiósRappi.

Su tweet con la imagen de la película “ENCANTO”

“‘Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?!?’” escribió Chumel con la imagen de Maribel Madrigal, personaje ficticio de Encanto, una de las recientes películas de Disney.

Provocó varios comentarios en twitter donde la gente decía que con eso daba a entender que es predecible el que una persona de piel morena, cabello negro y vestimenta folclórica vote por AMLO.

PLATANITO

Para él, el humor es un mecanismo para escapar de las desgracias de la vida, y por eso no debería estar sujeto a tan estrictas normas de etiqueta.

Para mí sigue significando vida, energía, darle la vuelta a todo lo malo o lo más feo, y hacerlo desde un punto de vista bonito. Llorar es horrible, pero reírte es delicioso.

Cree que ningún comediante o artista debería cambiar el contenido de algo que hizo en el pasado, sólo porque resulta incómodo para las redes sociales, porque hay mucha hipocresía en la red.

Lamenta mucho que las nuevas generaciones sean tan sensibles al humor.

EL CHISTE DE LA GUADERÍA ABC

En 2012, en unos de sus shows Platanito dijo este chiste: «Lo de Michael estuvo bien cabrón ¿Saben de qué murió Michael Jackson? De desesperación porque le quemaron una guardería, allá en Sonora… no se burlen pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children».

Miles de tuiteros se manifestaron y propusieron el hashtag #FueraDelAirePlatanitoShow.

Lo que ha contado sobre el asunto: «Me dio pánico. Mi mamá me hablaba llorando: ‘No dejan de hablar a la casa para amenazar que te van a matar’. Mis secretarias: ‘Hablan y hablan para mentar madres’. Luego mandaban anónimos por mail, fotos yo colgado, desnudo… un pánico. Dije: ‘Me van a matar’.

Pensó en dejar su carrera, pero cuando volvió a los shows le iba mejor que nunca, las entradas estaban agotadas, su programa en Telehit se disparó en rating, se fue a Estados Unidos porque le ofrecieron un gran contrato. Todo lo contrario a lo que se dijo en México, que por el chiste se le había acabado la carrera.

ANA JULIA YEYÉ

Postura caso Will Smith y Chris Rock

En los chistes de roast, la otra persona debe estar jugando, para ella el chiste que le lanzó Chris a Jada estuvo fuera de lugar porque ella no estaba jugando.

Sobre Will Smith le parece muy animal que subiera a golpear a Chris. Pudo haber expresado de otra forma que no le gustaba el chiste, mediante un comunicado, con una llamada, etc.

¿Hay límite en la comedia? Cuando es roast, el límite lo pone la persona que lo recibe, cuando la persona a la que estás bulleando, se deja de reír, se acaba el chiste.

Lo que ha aprendido: Ana Julia con los años ha aprendido que puedes hacer TODO tipo de chistes, puedes bromear sobre cualquier tema, pero ella ha DECIDIDO no contar chistes de grupos oprimidos, y no porque no sean graciosos, sino porque para ella no está padre pasar por encima de los grupos que están en las minorías. Se dio cuenta de esto cuando empezó a conocer a más personas y su sentir sobre los chistes que ella contaba.

Por ejemplo, en su rutina, tenía un chiste que decía “Yo soy Ana Julia y soy mucho más mujer que muchas mujeres, soy mucho más gorda, mucho más grande y mi pene es mucho más grande” pero cuando se se hizo consciente de que sí hay mujeres con pene y no tiene nada de malo, ni nada de gracioso, dejó de contarlo.

El futuro de la comedia: Para ella hay que darle una doble pensada para no caer en los típicos chistes donde te burlas del gordo, el feo, “el joto” etc. Por supuesto, la comedia no va a morir, pero tiene que evolucionar. Hay que pensar más, hacer comedia más inteligente.

Fue agredida en el escenario: Una vez en un bar que estaba llenísimo, hizo un chiste sobre la menstruación y una mujer tomó una botella, se le acercó al escenario y le empezó a gritar “tú no me representas y eso no les pasa a las mujeres” a lo que Ana Julia le respondió “Pues no sé tú, pero yo soy mujer y a mí sí me pasan”.

En redes: Se pronunció contra los chistes transfóbicos y recibió muchísimo hate.

SLOBOTZKY

Postura caso Will Smith y Chris Rock

Chris Rock corrió un riesgo a la hora de ponerle nombre y apellido a un chiste y Will Smith fatal con su reacción.

Hace comedia de TODO, no se censura en nada.

NUNCA lo han agredido físicamente.

Una de las cosas más raras fue un día en Chihuahua que hacia bromas de la comunidad nudista y una mujer pensó que estaba hablando de las muertes de Juárez, empezó a gritar y fue un momento muy incómodo, de un tema que él ni estaba tocando.

Al ser comediante de humor negro miles de veces la gente se ha ofendido de lo que sea que diga.

Sus polémicas:

Lo criticaron por sus comentarios sobre el aeropuerto de Guatamela.

Slobotzky en uno de sus episodios de “La Cotorrisa” habló del aeropuerto de Guatemala y dijo: “El de Guatemala parece la TAPO mal hecha. Sales a donde te reciben los taxis y hay señores vendiendo artesanías, gallinas volando. Te lo juro por Dios que vi gallinas. Ya que llegas a Guatemala, increíble, pero su aeropuerto no das un p*to peso”.

Acusaron a La Cotorrisa de chistes transfóbicos

En redes sociales se viralizó un fragmento de un episodio del podcast ‘La Cotorrisa’, por unos comentarios sobre la comunidad trans.

En la conversación salió la pregunta “‘¿A ver, qué prefieren, despertar de la peda y descubrir que en la cama están con una chica trans?

Lo que desató una serie de chistes que molestaron a toda la comunidad.