Platanito usa Caso Debanhi para chistes; Padres procederán legalmente VIDEO

En redes sociales se ha viralizado la grabación de una reciente presentación del payaso "Platanito", el cual ha causado indignación y enojo entre la gente por tratar temas tan delicados como el Caso Debahni.

Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito” se ha convertido en tendencia por la falta de discreción y de respeto al colgarse de la tragedia para hacer chistes.

En el video se puede ver al payaso en pleno show, mofándose de chistes sobre el feminicidio de Debanhi Escobar y la falta de agua en Nuevo León:

"¿Y cómo murió?... Ahogada. En Monterrey donde no hay agua".

Ante la falta de respeto de "Platianito", los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldua, procederán legalmente contra el comediante:

“Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder, y le solicito y le pido a la gente que no siga este tipo de situaciones".

“Estoy segura que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación, yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, señaló Dolores, la madre de Debanhi.