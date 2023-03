En la Mobile World Congress, vimos la cuarta transformación pero digital

Mobile World Congresss, una de las principales ferias tecnológicas a nivel mundial, desarrollada en la ciudad de Barcelona, España ha sido punta de lanza de muchas de las patentes que son clave para lo que conocemos como la cuarta revolución industrial. Este año uno de los principales expositores, ha presentado como se ha ido consolidando la red 5G y como esta, terminará perfeccionándose por medio de la ahora conoceremos como la 5.5G para dar paso a la nueva era tecnológica en donde la baja latencia, así como la fibra óptica jugarán un papel fundamental en la automatización de todos los procesos.

Huawei, la marca china detrás de gran parte de la conectividad a nivel global, ha presentado su concepción del mundo digital dentro del MWC, como lo ha aplicado en su propio territorio y como pretende convencer al mundo para llevarnos a una transformación digital.

La evolución hacia el 5.5G

Durante la MWC se presentaron casos de éxito de la red 5G aplicados en distintos países que van desde servicios de operadores a usuario final por medio de los smartphones, hasta servicios financieros e incluso de logística, mismos que buscan ser más eficientes por medio de la automatización de procesos. Uno de los mensajes que nos pareció más relevantes dentro de estas charlas, fue la necesidad de tener al frente de las empresas, directivos que puedan entender cómo funcionan estas tecnologías para poder impulsarlas, ya que comprender su funcionamiento, podrá justificar la inversión que se necesita para poder alcanzar los retornos de inversión y la baja de costos en prácticamente todas las industrias donde se necesita.

Una inteligencia artificial de cara a la cuarta revolución industrial

Dentro de la Fira, Huawei también ha presentado soluciones enfocadas a la generación de energía eléctrica, mismas que estarán enfocadas en hacer más eficiente este proceso. Tras la pandemia la población duplico su productividad por medio de la digitalización y de la mano de esto, se incrementó el consumo energético per cápita, y por ende la contaminación derivada por la creación de la electricidad necesitada se incrementó. Bajo este enfoque es que la marca china ha creado sistemas apoyados basados en inteligencia artificial, capaz de detectar los horarios pico en el consumo de energía para que estos puedan activarse y desactivarse sobre demanda, bajando así las emisiones de C02. Adicional a esto proponen llevar la infraestructura de este sector a otro nivel, introduciendo fibra óptica dentro del cable por donde viaja la electricidad, para que esta, tenga la capacidad de transmitir también datos. Lo más interesante de esta patente es que no obstante de hacer más eficiente el cableado eléctrico, también será capaz de identificar de una manera muy precisa donde necesita repararse. De hecho, tuvimos oportunidad de ver una demostración que simulaba una estación eléctrica que estaba separada de otra a unos 40 kilómetros. Estos nuevos sistemas serán capaces de detectar su hubo un corte de energía con un rango de error de tan solo 10 metros, lo que provocará que compañías como la CFE sea capaces de reaccionar de manera más puntual para solucionar estos los cortes y no todo queda ahí, ya que este tipo de sistemas inteligentes podrían implementarse en gasoductos, tuberías de agua etc.

W Radio

Fibra óptica en cada rincón del hogar

Parte de toda esta nueva concepción de un mundo interconectado, es el tener que bajar las latencias, dicho de otra forma, minimizar el tiempo de respuesta entre los dispositivos para que estos sean más precisos e inteligentes. Algo que nos pareció interesante, fue el caso de Indonesia por medio de la compañía Persero, ya que ha logrado alcanzar niveles de eficiencia que le resultan en utilidades equivalentes a más de 10,000 millones de dólares anuales, tan solo por invertir en este tipo de patentes o cómo la unión europea plantea una hoja de ruta trazada para buscar reducir la emisión de contaminantes invirtiendo también en este tipo de tecnologías ¿Será que nuestro país haga lo propio? Esperemos que José Said Flores Alonso, el coordinador de la unidad de negocios de la CFE para Telecom, haya salido convencido de todo lo que se pudo ver dentro del MWC, ya que no obstante de ser expositor dentro de la feria, también fue parte de la audiencia y al charlar con él, nos comentó que estaba ahí para ver qué tipo de tecnologías se podían adaptar a las necesidades de nuestro país, ojalá no lo pensemos mucho y demos ese paso a la cuarta transformación, pero de manera digital.