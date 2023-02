Como todos los años The CIU, dirigido por Ernesto Piedras ha liberado su estudio: El amor en los tiempos del Telecom 2023. En esta edición la información que nos ha proporcionado Alberto Piedras y Fernando Esquivel arroja daros reveladores sobre las aplicaciones de ligue.

¿Cómo están los enamorados en México?

En tierras aztecas 61.3% de los internautas (54.8 millones de personas), dijeron que han empezado una relación de amor o amistad a través de internet en algún momento, esto representa un incremento en comparación a 2022 (50.6%). Si revisamos esta información por género el 58.9% corresponde a mujeres y el 64.2% a los hombres. Dentro de este mismo universo si es segmentado por preferencia sexual, 76.2% de estos se declaran homosexuales o bisexuales y el 59.2% heterosexuales.

¿Cuáles son las plataformas más usadas para ligar en México?

Actualmente la distribución por preferencia de redes más utilizadas es:

· Instagram: 50.9%

· WhatsApp: 47.2%

· Aplicaciones de citas: 41.3%)

· Facebook: 39.4%

Es importante destacar que aún hay usuarios que prefieren seguir usando herramientas tradicionales como las llamadas telefónicas (11%), correo electrónico (6.4%) y mensajes cortos o SMS (4.1%).

¿Cuáles son las aplicaciones de ligue más usadas en México?

En nuestro país, 4 de cada 10 usuarios de internet han confesado usar alguna aplicación de ligue, aunque solamente 13.6% de estos declaran que actualmente se encuentran usando de forma activa alguna de estas.

De los usuarios que no las usan 35.3% mencionan que ya tienen una pareja, 29.1% no les interesan estas herramientas, 26.4% las consideran inseguras y 9.1% no creen que sean efectivas.

La distribución por uso es el siguiente:

· Tinder: 72.7%

· Bumble: 68.2% de la base

· Grindr: 13.6%

· Badoo: 11.4%

· Happn: 6.8%

Especial

¿Cómo estan utilizando las apps para ligar los mexicanos?

En promedio, los usuarios han declarado utilizarlas 3.5 veces a la semana, logrando un promedio de 19.6 “matches” con los que llegan a hablar y suelen interactuar hasta con 5 personas al mismo tiempo.

Un dato interesante es que 90.4% de los usuarios han tenido al menos una cita, mientras que el 54.6% las llevan a cabo de forma continua.

¿En qué se fijan los usuarios mexicanos al momento de buscar a su pareja en internet?

De los datos que indudablemente más sorpresa arroja son las preferencias de todos estos internautas:

· 90% intereses en común

· 73% que este guapo o guapa

· 68% en la edad

· 50% que tengan buen físico

· 20% que tengan un buen trabajo

· 4.5% un buen salario

Es interesante subrayar que de los que han gastado dinero dentro de estas apps el 27% lo ha hecho en los últimos 6 meses con un gasto promedio de $210 al mes.

Especial (W Radio)

¿Ligadores digitales mentirosos?

Un dato que no se puede dejar pasar es que el 11.4% acepto que han puesto

información en su perfil que no coincide con sus características reales y 9.1% utilizan

alguna aplicación de edición de fotos para modificar su apariencia.

Aplicaciones de ligue ¿son un riesgo?

3 de cada 4 usuarios de estas aplicaciones de ligue considera que estas son un riesgo para la seguridad o integridad. 25% se sienten “algo inseguros” y 20.5% “muy inseguros” al momento de usarlas.

Los principales riesgos que perciben son:

· Contactar perfiles falsos: 84.1%

· Actos delictivos: 81.8%

· Robo de identidad: 61.4%

· Ciberacoso: 59.1%

Especial (W Radio)

Todo esto se encuentra justificado, ya que 1 de cada 5 usuarios se ha desencantado al usar este tipo de plataformas. La mitad ha contactado perfiles falsos, 2 de cada 10 ha sido víctima de clasismo o ha sufrido robo de identidad y 14% de ciberacoso.

Ante esto, los usuarios han adoptado ciertas prácticas de seguridad para tener encuentros agradables, como buscar que los perfiles tengan más de una foto. Por otro lado 86% buscan hacer contacto con perfiles verificados y el 63% procuran tener conversaciones largas antes de aventurarse a conocer a la persona.

A pesar de implementar estas medidas de seguridad, el 72.7% de los usuarios se ha visto en la necesidad de bloquear perfiles y 59.1% ha tomado medidas más radicales, cómo realizar la denuncia de perfiles en estas aplicaciones. Las principales causas para bloquear o denunciar una cuenta son el ciberacoso, robo de identidad y spam.

Dentro de las medidas recomendadas por los usuarios para tener una cita, estos recomiendan hacerlas en lugares públicos, comentarle a alguien de confianza sobre el encuentro y agregar a la persona en cuestión a redes sociales antes del encuentro.

Vale la pena tomar nota sobre este estudio, ya que nunca esta demás saber qué es lo que más están usando los aventurados usuarios y sobre todo saber qué medidas de seguridad recomiendan para evitar una mala experiencia.