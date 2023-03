Asegura AMLO investigación profunda por ataque a jóvenes en Nuevo Laredo

Se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador a que la muerte de cinco jóvenes, presuntamente a manos de militares en un retén en Nuevo Laredo, Tamaulipas, será investigada hasta sus últimas consecuencias.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario evitó hablar de un posible abuso por parte de los integrantes del Ejército pero insistió, se debe investigar.

“Hay que hacer la investigación…

-¿Hubo posible abuso?

-Es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano porque ¿ustedes creen que estos periodistas mercenarios les importa el dolor de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia? No”.

Agregó que se sabrá toda verdad sobre este asunto ya que su gobierno no es un narcoestado como ocurrió con anteriores administraciones por lo que no aceptará que lo señalen como una administración más de violaciones a derechos humanos.

“Este no es el gobierno de Fox o de Calderón no es mátalos en caliente, aquí se respetan los derechos humanos de verdad y todos estos falsarios Álvarez Icaza y todos ellos que se callaron y avalaron el narcoestado que imperó desde Fox a Calderón y continuó después, pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón y no estoy inventando nada”.

López Obrador pidió no lucrar con el dolor de las víctimas y esperar los resultados de las averiguaciones para saber qué ocurrió realmente con la muerte de estos jóvenes y afirmó, habrá castigo.

“A propuesta del Secretario de Defensa, se pidió la intervención de la CNDH para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados… lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada”.

Esta martes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que informó que varias autoridades investigan a personal militar que habría accionado sus armas durante los hechos registrados en Nuevo Laredo, Tamaulipas en la madrugada del pasado 25 de febrero. La dependencia explicó que personal militar de una base de operaciones de la entidad se encontraban realizando labores de reconocimiento cuando escucharon disparos de armas de fuego y avanzaron al lugar de donde provenían.