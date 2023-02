"Caso de García Luna llamada de atención a México… se debió juzgar aquí"

Como un llamado de atención para la justicia mexicana, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso García Luna ya que destacó la existencia de desconfianza de mexicanos en el poder judicial.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional opinó que debió de haberse iniciado la investigación contra el ex secretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón, en nuestro país, antes que lo hiciera Estados Unidos.

“Es una llamada de atención para la justicia mexicana porque se debió juzgar aquí, nosotros tuvimos elementos, se presentaron ya lo habían detenido pero sobre todo la desconfianza que hay en el poder judicial, el poder judicial debe reformarse”.

Así mismo cuestionado si antes había un narco-estado el Primer Mandatario afirmó que ya no existe más pues enfatizó que su gobierno combate la corrupción y no están las condiciones que imperaron durante las administraciones donde se encumbró Genaro García Luna, así mismo celebró que haya un cambio de actitud de algunos periodistas.

“Sí pues es evidente…

-¿se está combatiendo ahora?

-Ya no existe porque no estamos nosotros asociados o involucrados con el narcotráfico, somos distintos, somos diferentes, ayer me dio mucho gusto la verdad que ya los periodistas que tenían una actitud de defensa al autoritarismo y la estrategia de mátalos en caliente”.

Y es que dijo se daba incluso, protección a la guerra emprendida por el ex presidente Felipe Calderón y ahora se le cuestiona su actitud y si realmente no sabía del actuar de su encargado de seguridad cuando diversos personajes dicen haberle advertido. En este escenario, después que panistas trataron de desmarcarse de García Luna, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y ex titular de gobernación, Santiago Creel, López Obrador consideró que eso no es posible.

“De acuerdo a la Constitución a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios… y Calderón llegó al gobierno impulsado por el PAN pero bueno entiendo que es una situación difícil para ellos y que es también una oportunidad

-¿no hay manera de desligarse de García Luna?

-No se puede ¿cómo?

-¿Deberían pedir disculpas?

-Tendrían que pedir la investigación a fondo, que se profundice”.

Además, insistió, García Luna debería analizar la posibilidad de testificar y permitir además de una reducción a su condena, purificar la vida de México permitiendo conocer el teje y maneje sobre el contubernio entre autoridades y criminales.

“Pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón porque todavía hay tiempo que García Luna actúe como testigo protegido o el equivalente no sólo porque puede lograr que le disminuyan el tiempo de estancia en la cárcel sino por su contribución a sanear y purificar la vida de México”.

Además comentó que ello podría evitar que estos casos se repitan. Se le preguntó si México podría considerarlo testigo protegido a lo que señaló, primero debe esperarse que concluya el proceso en el país vecino.

“Tiene la posibilidad de hacerlo allá.

-pero ¿en México?

-sí también pero tiene que agotarse el procedimiento en Estados Unidos

-¿no podría ocurrir en paralelo?

-yo creo que no, yo creo que además lo más conveniente sería que esperáramos no, es en junio, todavía hay tiempo y él no ha hablado y el abogado cuando salió, después que lo juzgaron salió a decir de que pedía tiempo para que García Luna y su esposa hablaran y es muy probable que apelen”.

El Jefe del ejecutivo Federal agregó que ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura, que explique el comportamiento de un juez que ordenó liberar las cuentas del la esposa de García Luna, sin embargo lamentó que el poder judicial siga por la decisión de guardar silencio.