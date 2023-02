Buscará AMLO demandar por daño moral a defensa de García Luna

Asegura que no cederá en intención de recuperar alrededor de 700 millones de dólares procedentes de México en el caso

Por daño moral el presidente Andrés Manuel López Obrador buscará levantar una denuncia en contra de César de Castro, abogado del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien sigue en juicio en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el Primer Mandatario al indicar que es el secretario de Relaciones Exteriores el encargado de revisar la posibilidad de entablar el proceso y buscar el o los abogados que llevarían el caso, después que el abogado cuestionó a Jesús "El Rey Zambada" si recordó entregar siete millones de dólares para una campaña de López Obrador contra Vicente Fox.

"Se los voy a decir, estoy haciendo una consulta porque estoy, viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables, estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el Presidente de México".

Señaló que también se analiza el monto por el que se levantaría la denuncia pero adelantó que de ganar, los recursos se destinarán para su defensor, que primero buscará no le cobre en el proceso y el resto para las víctimas de la guerra que declaró el ex presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico.

"Estoy viendo si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México... No acepto que se ponga en duda mi honestidad porque es o que estimo más importante en mi vida además que no acepta eso está de por medio que soy Presidente de México y no se puede gobernar a un país sin autoridad moral y lo tercero no puedo ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros".

Este jueves durante la conferencia López Obrador siguió cuestionando el actuar de la defensa del ex funcionario quien en el juicio argumentó que si acusaban a García Luna de poseer más de 200 millones de dólares, que se dijera en dónde estaban esos recursos, a lo que el presidente recordó qué hay una denuncia de su gobierno que demanda el retorno a México de 700 millones de dólares, utilizados para la compra de bienes muebles e inmuebles pero que enfatizó, se trata de recursos de la Nación.

"Se habló de que ¿dónde estaba el dinero? Y nosotros tenemos presentada una denuncia sobre bienes que se demostró son productos de fraude, que se cometieron por el otorgamiento de contratos y que ese dinero se trasladó a Florida y se compraron departamentos y casas y yates y hay una estimación de 700 millones de dólares y existe una demanda porque el abogado falsario y difamador, calumniador dijo que dónde estaba el dinero".

Por ello insistió, el gobierno no cederá a su intención por recuperar ese dinero.

"Y resulta que el abogado ayer dice, dónde están los bienes hasta mencionó una cantidad, dice si fuese cierto que recibía sobornos tendría 200 millones de dólares, ah la denuncia que se presentó en Miami no es por 200 millones es por 700 millones de dólares sí son cosas diferentes pero es parte de un modus operandi, es decir, es corrupción".

El Jefe del Ejecutivo Federal presentó en la mañanera el organigrama dado a conocer por la fiscalía estadounidense titulado "Cártel de Genaro García Luna" encabezado por el ex funcionario federal, y evitando dar nombres simplemente comentó que se encuentra mocho.